健康網》依依誤吞納豆藥鬧出虛驚？ 專家提醒懷孕用藥風險

依依懷孕誤吞拔牙抗生素，造成虛驚。（翻攝自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕「依依」陳依依鬧出誤吞藥虛驚！她與「納豆」林郁智去年底宣布懷孕喜訊，依依的孕期已邁入30週，她在IG限時動態分享吃錯藥烏龍，納豆露出傻眼表情，所幸所服的藥物是孕婦也能吃的抗生素。然而，衛福部食藥署衛教資料提醒，孕期用藥首重安全，內服、外用皆須小心，懷孕期間如有用藥需求，不論口服或是外用藥，一定要主動告知醫師或藥師，經過專業醫藥人員評估後再使用。

關於這件吃錯藥烏龍事件起因，依依透露，因為納豆拔牙，術後要按時服用抗生素，沒想到她先幫納豆把抗生素先拿出來，一邊等納豆走去裝水，竟在納豆端水杯走過來順手將水杯遞給依依時，她一時不察接過水便把抗生素吞下肚。

請繼續往下閱讀...

根據衛福部食藥署衛教資料表示，孕婦用藥需要特別注意，因為藥品可能經由胎盤進入胎兒體內，且影響程度及範圍皆與懷孕週數有關，嚴重可能造成胎兒心臟系統、神經系統、腦部、五官、四肢的傷害或畸形缺陷。

服藥注意事項

食藥署提醒，孕期用藥首重安全，內服、外用皆須小心，倘有症狀需要使用藥品（如感冒、發燒、腹瀉、紅疹等），一定要主動告知醫師或藥師懷孕相關資訊，選擇安全且有效的藥品使用；如果為慢性疾病或遺傳疾病需要長期使用之藥品（如氣喘、癲癇、紅斑性狼瘡、高血壓、糖尿病等）切勿因懷孕而貿然停藥或自行增減藥品，請在得知懷孕或要準備懷孕前，先諮詢醫師或藥師，由醫藥專業人員評估後，再做決定。

同時，衛福部豐原醫院衛教資料說明，服藥前仔細閱讀標籤，不可由字面的意思去猜測藥的作用，甚至自行加藥、改藥或停藥，亦不可讓其它病徵類似的人服用；服藥期間不可撕下貼在容器上面之標籤，或任何用藥指示資料，亦不可將藥品移入他種藥品的容器，才能確保正確使用藥物。

相關新聞請見

依依懷孕誤吞拔牙抗生素 納豆驚恐目睹過程

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法