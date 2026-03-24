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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

別再亂減肥！為什麼越老肚子越大？研究揭露「危險脂肪」的真相

2026/03/24 11:21

隨著年齡增長，人體脂肪容易逐漸轉移至腹部深處形成內臟脂肪。研究指出，一般的全面性減肥方式往往難以精準消除小腹，甚至可能導致年長者流失寶貴的肌肉。示意圖。（法新社檔案照）

隨著年齡增長，人體脂肪容易逐漸轉移至腹部深處形成內臟脂肪。研究指出，一般的全面性減肥方式往往難以精準消除小腹，甚至可能導致年長者流失寶貴的肌肉。示意圖。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為什麼年紀越大，肚子反而越難瘦？研究發現，問題不只是變胖，而是脂肪開始往更危險的「內臟周圍」移動。而面對這種變化，一般減肥方式往往難以改善。

據科學網站《SciTechDaily》報導，這項發表於《肥胖支柱》（Obesity Pillars）期刊的研究，探討了老化過程中的脂肪重新分配現象。美國康乃狄克大學研究團隊指出，隨著年齡增長，人體脂肪會逐漸從皮下轉移至腹部深處。這些包覆在器官周圍的「內臟脂肪」，與糖尿病及心臟病等健康風險高度相關。

許多人試圖透過常規減肥來消除小腹，但這對年長者而言可能伴隨風險。研究主導者厄普（Jacob Earp）解釋，一般的全面性減重策略無法「選擇性」消除內臟脂肪，反而會導致肌肉與脂肪同時流失。這對需要維持肌肉量以保持健康與活動力的銀髮族來說，並非最理想的作法。

為尋找能在減少內臟脂肪的同時保住肌肉的方法，研究團隊針對66名65歲以上、正處於髖部骨折復原期的女性進行了為期6個月的試驗。所有參與者均接受常規的運動復健，但其中一組在療程中，額外加入了一種會影響脂肪分布的荷爾蒙：外用睪固酮（testosterone）凝膠。

結果顯示，兩組在「整體體脂率」上沒有差異，但使用該荷爾蒙凝膠的組別，其內臟脂肪顯著較低；對照組的內臟脂肪則呈現典型老化與受傷後的增加趨勢。厄普指出，這項試驗成功打破了受傷與老化必然導致內臟脂肪增加的慣性，實現了對該區域脂肪的選擇性減少。

距離臨床應用仍需驗證

厄普表示，這項介入措施為年長女性的復原與生活品質改善，提供了一個潛在的新方向。不過，由於這項研究樣本數較小，且針對特定復原族群，相關療法仍屬早期科學觀察。

專家提醒，這並非市售的特效減肥藥，任何荷爾蒙療法均需經專業醫師嚴格評估。其實際應用於一般人體的安全性與確切療效，仍待未來更廣泛的臨床研究進一步證實。

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