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林口長庚醫院首創導入循環物流箱 年減逾3千個傳統紙箱使用
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕林口長庚紀念醫院與裕利醫藥集團簽署合作備忘錄，啟動全國首例「衛材（藥品）供應導入循環物流箱」示範專案，將原本一次性紙箱包裝，改為可重複使用的「循環物流箱」，並由裕利醫藥負責配送與回收，逐步建立完整的循環運作機制，並持續推廣到其他院區。
林口長庚紀念醫院院長陳建宗表示，醫療的責任不只在治療病人，也包括守護環境與下一代的健康，導入循環物流箱除了是物流模式的調整，也希望從供應鏈源頭開始改變，將永續理念落實在日常醫療運作之中；此外，醫療體系的碳排放，有相當比例來自供應鏈，如何在不影響醫療品質的前提下持續優化，是未來重要方向。
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院方表示，以林口院區衛材品項為例，預估每年可減少約3690個傳統紙箱使用，全年減碳約2569kgCO₂e（每公斤碳排放量），同時降低一次性包材與廢棄物產出，而循環物流箱由廠商回收再利用，也讓院內在簽收與清點作業上更為簡便。
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