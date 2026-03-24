4度心跳驟停瀕死 醫療團隊聯手破解罕見冠脈痙攣奪命危機

台北慈濟醫院心臟功能室主任葉冠宏（左四）、心臟外科醫師徐展陽（左三）為洪先生（中）舉辦祝福會。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕有長期菸癮的59歲洪先生原無心血管疾病史，卻在半年內4度陷入心跳停止的生死關頭，自去年底起，他曾兩度因到院前心肺功能停止（OHCA）送醫，後續因疑似房室傳導阻滯、裝置心臟節律器出院，不料近期心跳驟停再度OHCA送醫，醫院啟動葉克膜救回一命，最終找出他罹患罕見嚴重的「雙側冠狀動脈痙攣」，造成冠脈劇烈收縮、血流瞬間減少甚至中斷，進而誘發致命心律不整與心跳停止。

台北慈濟醫院心臟血管外科醫師徐展陽表示，院方給予抗痙攣藥物治療後，洪先生一度轉危為安並成功移除葉克膜，未料住院期間仍再度發生心跳停止，需再次即時搶救與二度葉克膜緊急裝機。

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徐展陽表示，冠狀動脈痙攣普遍以藥物治療為主，但因洪先生病況嚴重，無法單靠藥物控制，為徹底降低再發風險，由心血管內、外科與胸腔外科多團隊合作，先後放置冠狀動脈支架避免病發時血管攣縮導致缺氧；並植入心臟去顫器裝置，在偵測到異常心室顫動時，自動發出電流刺激，恢復正常心律。

徐展陽說，病患因交感神經系統控制心跳與血壓，阻斷胸交感神經會降低心臟的交感神經張力，也安排胸腔外科執行胸腔交感神經燒灼阻斷手術，降低發作風險並搭配藥物持續控制病情，術後洪先生恢復良好，一個月後已能行走自如，總算脫離猝死威脅，回到正常生活，他出院後決心戒菸，盼以健康生活方式回應醫療團隊救命之恩。

心臟功能室主任葉冠宏指出，常見的冠狀動脈疾病包括動脈硬化與血管阻塞，而「冠狀動脈痙攣」則是血管抽筋，為血管突然且劇烈收縮，使血流瞬間減少甚至中斷，可能引發嚴重心律不整，甚至導致心跳停止。

他指出，臨床觀察顯示，冠狀動脈痙攣多與多重因素相關，包括高血壓、高血脂、糖尿病等三高族群風險較高，同時也與自律神經失衡有關，特別是交感神經過度活化，容易造成血管異常收縮，部分病人在發作前可能出現胸悶、胸痛、心悸或冒冷汗等症狀，也有病人如洪先生一般，一旦發作馬上併發嚴重心律不整直接導致猝死，因此臨床上需透過病史、心電圖變化、冠狀動脈攝影或心導管進行誘發測試等檢查綜合判斷，及早發現並介入治療，才能降低致命風險。

箭頭位置為藥物誘發下，雙側冠狀動脈明顯痙攣處，是造成心臟缺血與心跳停止的關鍵證據。（台北慈濟醫院提供）

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