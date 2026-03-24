讓年輕人敢生！岡山軍醫院婦產科回歸 全新產房病房啟用

國軍左營總醫院岡山分院新增婦產科門診，並啟用全新婦產科病房。（岡山分院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕國軍左營總醫院岡山分院新增婦產科門診，新設全新婦產科病房，並啟用14床呼吸照護病房，補強北高雄地區醫療及長照量能。

國軍左營總醫院岡山分院設置全新14床慢性呼吸照護病房（RCW），提供心臟、肺部與呼吸道等專業照護設備。（岡山分院提供）

國軍左營總醫院岡山分院原名「岡山空軍醫院」，除了具有航空醫學特色，原來婦產科醫療口碑也不錯，設有婦產科病房，2019年因人力調整暫停服務，但考量在地軍民對婦幼醫療的需求，院方重新檢討人力配置並整合資源，婦產科門診重新開張。

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全新的婦產科病房，包含待產室、產房和嬰兒室，設備完善，並有1位主治醫師、4位特聘主治醫師進駐，提供產前檢查、住院生產及產後與新生兒的完整照護，讓年輕人敢生，讓家庭得到完善照顧。

另為因應高齡化社會及呼吸照護需求日益增加，院方同步設置全新14床慢性呼吸照護病房（RCW），提供心臟、肺部與呼吸道等專業照護設備，作為急性加護病房與居家照護之間的重要銜接，提供長期依賴呼吸器病患更穩定、持續的專業照護，減輕家屬負擔，強化區域整體長期照護體系。

院方表示，未來將持續強化醫療設備與服務能量，規劃建置心導管室及核磁共振（MRI）等關鍵醫療設施，並結合左營總院醫療團隊資源，朝區域優質醫療中心發展。

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