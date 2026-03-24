自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

讓年輕人敢生！岡山軍醫院婦產科回歸 全新產房病房啟用

2026/03/24 00:57
讓年輕人敢生！岡山軍醫院婦產科回歸 全新產房病房啟用

國軍左營總醫院岡山分院新增婦產科門診，並啟用全新婦產科病房。（岡山分院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕國軍左營總醫院岡山分院新增婦產科門診，新設全新婦產科病房，並啟用14床呼吸照護病房，補強北高雄地區醫療及長照量能。

讓年輕人敢生！岡山軍醫院婦產科回歸 全新產房病房啟用

國軍左營總醫院岡山分院設置全新14床慢性呼吸照護病房（RCW），提供心臟、肺部與呼吸道等專業照護設備。（岡山分院提供）

國軍左營總醫院岡山分院原名「岡山空軍醫院」，除了具有航空醫學特色，原來婦產科醫療口碑也不錯，設有婦產科病房，2019年因人力調整暫停服務，但考量在地軍民對婦幼醫療的需求，院方重新檢討人力配置並整合資源，婦產科門診重新開張。

全新的婦產科病房，包含待產室、產房和嬰兒室，設備完善，並有1位主治醫師、4位特聘主治醫師進駐，提供產前檢查、住院生產及產後與新生兒的完整照護，讓年輕人敢生，讓家庭得到完善照顧。

另為因應高齡化社會及呼吸照護需求日益增加，院方同步設置全新14床慢性呼吸照護病房（RCW），提供心臟、肺部與呼吸道等專業照護設備，作為急性加護病房與居家照護之間的重要銜接，提供長期依賴呼吸器病患更穩定、持續的專業照護，減輕家屬負擔，強化區域整體長期照護體系。

院方表示，未來將持續強化醫療設備與服務能量，規劃建置心導管室及核磁共振（MRI）等關鍵醫療設施，並結合左營總院醫療團隊資源，朝區域優質醫療中心發展。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中