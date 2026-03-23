健康網》同樣茶嚐出一甜一苦 日研究：杯子的力量

杯子會影響飲品的味道，科普專家葉綠舒引述日本期刊發現，味道不是單一感官的結果，而是大腦整合經驗的產物；示意圖。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕杯子控看過來！在有些餐廳會很認真地為飲品選杯子，還很有哲理告知：「這杯口感較甜，那個杯子喝起來有點苦」科普專家葉綠舒引述日本期刊研究指出，茶是一樣的，但受試者感受確實有別。

葉綠舒在《方格子》發文分享，我們喝到的「味道」，不只來自飲料本身，也受到杯子的影響。日本研究團隊讓受試者全程戴著眼罩喝完全一樣的綠茶，但是有的茶裝在「杯緣較厚、杯子較重」的玻璃杯；有的茶裝在「杯緣較薄、杯子較輕」的玻璃杯裡。

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葉綠舒解釋，要讓受試者戴上眼罩是因為避免他們直接看到杯子，而有心理暗示的意味。結果顯示用厚杯緣、較重的杯子喝到的茶，會被形容為「比較甜」；而用薄杯緣、較輕的杯子喝到的茶，會被形容為「比較苦」，但是明明給的茶是一樣的。

研究進一步探討發現，這和人類大腦裡的「跨感官聯想」有關。在語言與心理層次上，多數人會不自覺地把厚、圓、沉穩聯想到甜、濃、柔和；而薄、尖、輕盈則會聯想到苦、酸、清爽。

因此，當嘴唇接觸到杯緣時，觸覺訊號會悄悄影響我們對味道的判斷。但這並不是「杯子改變了茶」，而是大腦在整合多種感官訊息時，做了偏向性的詮釋。

葉綠舒指出，這個研究只測綠茶且受試者是日本人，搞不好換一種飲料或者是不同族群的人，結果可能就不一樣了。這個研究提醒我們，味道不是單一感官的結果，而是大腦整合經驗的產物。我們喝的從來不只是液體，也包括觸感、重量、語言、記憶與期待。理解這一點，反而能讓我們對「高級感」、「儀式感」、「包裝話術」，保持一點距離，也多一點判斷力。

此外，葉綠舒也提醒，有些人會把一般酒倒進很貴的酒瓶中，用來騙不懂又愛裝的外行人。

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