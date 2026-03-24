健康網》顧骨本要鐵三角 營養師：不能只鎖定維生素D、鈣

燙青菜後拌點橄欖油或苦茶油，營養師曾建銘表示，維生素K吸收率會更好；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕顧骨本不是只看鈣和維生素D，營養師曾建銘指出，忘了一個營養素，它被歸類與「血液凝固」有關，忘了維生素K也是維持骨骼健康的關鍵！

曾建銘在臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文分享，它能幫助鈣質順利沉積在骨骼裡，就像是幫房子灌水泥時，確保水泥能緊緊黏在鋼筋上一樣。沒有維生素K，吃進去的鈣可能就會跑到不該去的地方。

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曾建銘引述衛福部「國人膳食營養素參考攝取量（DRIs）」草案中，特別在「維生素K」的章節裡，新增了它與「全因死亡率」的關聯性探討。這代表科學界越來越重視這個營養素對整體健康的長遠影響！

對於成年男性，每天需要大約120微克；女性則需要90微克。曾建銘表示，想達標並不困難，以下3個面向，可以輕鬆攝取維生素K：

●深綠色蔬菜是王者：菠菜、芥藍、青花菜，這些都是維生素K的大寶庫！

​●搭配好油一起吃：維生素K是「脂溶性」的，所以燙青菜時記得拌點橄欖油或苦茶油，吸收率會更好喔！

​​●發酵食品也有好菌幫忙：像是納豆、起司裡，也含有特定形式的維生素K，偶爾換換口味也不錯。

曾建銘建議，骨骼健康是一輩子的事，鈣、維生素D和維生素K，三個缺一不可！

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