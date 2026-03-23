健康網》寶寶RSV後遺症被低估了 呼籲孕媽孕期疫苗打好打滿

準媽媽在孕期間，台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈建議，要牢記「ICRT」孕期疫苗接種口訣，按時施打為重；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣每年約千名嬰幼兒因為感染RSV（呼吸道細胞融合病毒）住院，身陷重症甚至死亡風險，醫師提醒，0-6個月嬰幼兒是感染RSV風險最高的族群，一旦住院，嚴重恐進入加護病房甚至死亡。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈建議準媽媽，注意孕期疫苗接種，確保足夠的抗體能在分娩前透過胎盤傳遞給寶寶。

秉坤婦幼醫院院長許廣鑌指出，呼吸系統疾病名列新生兒死亡原因第3，其中RSV（呼吸道細胞融合病毒）更是全球嬰幼兒住院與死亡的主要原因之一。新生兒彌足珍貴的時代，如何預防RSV、降低新生兒的重症風險，已成為刻不容緩的公衛議題。

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許廣鑌說，RSV在台灣全年均有案例，並分為A、B兩型交替或共同流行，且RSV可透過飛沫或接觸傳染，一人就可以傳3人，傳染力極強，近9成2歲以下嬰兒都曾感染。此外，RSV不會因為感染過就終身免疫。值得注意，全台每年約1千名嬰幼兒因感染RSV住院，而新生兒感染RSV住院率及住院時長分別為流感的16倍與1.4倍，死亡率更是流感的5倍。

新生兒一旦因RSV住院，許廣鑌表示，輕則3-7天，重則可能長達20天，且在這個年齡層感染RSV住院案例中，每4位就有1位需要轉入加護病房，且RSV感染的影響並不隨出院而結束，1歲前曾感染RSV的嬰幼兒，到7歲時出現氣喘的比例是未感染者的10倍；長期追蹤更發現，18歲時罹患氣喘與反覆性喘鳴的機率也較高。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈建議準媽媽牢記「ICRT」孕期疫苗接種口訣：流感（Influenza）、新冠（Covid）、呼吸道細胞融合病毒（RSV）、百日咳（Tdap）。其中流感與新冠疫苗可在懷孕任何時期接種，百日咳與RSV疫苗則建議於懷孕第28至36週施打5，中間至少間隔2週，確保足夠的抗體能在分娩前透過胎盤傳遞給寶寶。除接種疫苗外，日常生活也應落實勤洗手、適時佩戴口罩等基本防護，盡量避免前往人多擁擠、空氣不流通的場所。

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