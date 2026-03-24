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健康網》高麗菜1顆19元正好食 這部位最營養 專家曝一堆人都丟錯

2026/03/24 06:12

日前大賣場推出1顆高麗菜19元，引起婆婆媽媽搶購。營養師陳珮淳指出，外葉雖口感比較差，但膳食纖維高，對腸道更友善。（資料照）

日前大賣場推出1顆高麗菜19元，引起婆婆媽媽搶購。營養師陳珮淳指出，外葉雖口感比較差，但膳食纖維高，對腸道更友善。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕日前大賣場推出1顆高麗菜19元銅板價，引起婆婆媽媽搶購。營養師陳珮淳指出，許多人買回高麗菜後，覺得外層葉片看起來比較老，裡面葉子較嫩，因此總是習慣把最外面的葉子丟掉。其實，外葉口感雖較差，卻是光合作用最活躍、營養最密集的部位。料理時，快炒、煮湯或燉滷都很合適，保留營養又健康美味。

外葉光合作用活躍更營養

營養師陳珮淳於臉書粉專「熊抱營養師｜珮淳」發文說明，外葉等於植物的第一線防護以及能量工廠，在長時間接受陽光照耀下，光合作用最活躍，也會累積更多營養素，包括：抗氧化與提升防護力的維生素C、幫助代謝及調節體質的葉綠素、幫助對抗環境壓力的植化素。

高麗菜盛產，市場價很甜。營養師陳珮淳表示，外葉切細加上蒜、油快炒，脂溶性營養吸收更佳。（資料照）

高麗菜盛產，市場價很甜。營養師陳珮淳表示，外葉切細加上蒜、油快炒，脂溶性營養吸收更佳。（資料照）

此外，陳珮淳說明，外葉由於須面對紫外線、空氣污染、外在刺激，因此，植物會啟動自我防禦機制，因而產生更多抗氧化物質。也就是說，「越辛苦的位置，營養越高」。

料理3法營養又美味

至於口感比較差的原因，在於纖維較粗以及成熟度較高，以致生吃偏硬、口感不嫩，但膳食纖維也更高，對腸道更友善。陳珮淳並推薦以下料理法，營養又好吃：

快炒：外葉切細加上蒜、油快炒，脂溶性營養吸收更佳。

煮湯：使用外葉搭配蛋花、豆腐，甜味更明顯、營養也能釋放。

滷或燉：外葉因較老，耐煮不爛，最適合長時間料理。

陳珮淳強調，「營養高的地方，通常比較不好吃」，高麗菜越外層等於是防護層，因此也是營養層所在。並提醒，吃對部位、煮對方式，才能真正攝取營養更加分。

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