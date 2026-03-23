健康網》地瓜也上榜？ 營養師點名「助眠變失眠」食物清單

好食課營養師李宜樺指出，造成徹夜難眠的原因，小心可能是你消夜吃錯了！以常見食物來說，大家覺得健康的地瓜、十字花科蔬菜，由於容易產氣，也會影響睡眠；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕想要好好睡一覺，卻總是睡不著？對此，好食課營養師李宜樺（Anna）指出，造成徹夜難眠的原因，小心可能是你消夜吃錯了。以常見食物來說，含咖啡因、高脂、辛辣、酒精、升糖指數高以及容易引發胃食道逆流的食物均不適合睡前吃。至於有些人覺得健康的地瓜、十字花科蔬菜，由於容易產氣，也會影響睡眠。

7大睡前食物一次看

李宜樺於臉書粉專「好食課」發文分享，以下7大類食物，容易影響睡眠，睡前千萬別當消夜：

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●咖啡因：咖啡因與啟動睡眠機制的「adenosine」結構相似，因此兩者會互相競爭腦部的作用受體，進而抑制睡眠反應。研究發現，即便睡前6小時飲用咖啡，仍可能影響睡眠。除了咖啡，茶、巧克力、能量飲料也都有咖啡因，須特別注意。

●高脂食物：油脂會延緩腸胃消化速度，容易導致睡眠品質不佳。另外，也有研究發現，常吃加工食品、速食者，有較短的睡眠時間及較差的睡眠品質，均可能與肥胖有關，因此，建議能少吃油炸食品為佳。

●辛辣食物：睡前食用辣的食物容易讓食道、胃部產生灼熱感，除易有胃食道逆流問題，也可能導致體溫升高而影響睡眠。

●酒精飲品：研究發現，較高的酒精攝取與較差的睡眠品質、睡眠時間有關，雖然酒精可以讓人較快入眠，但也容易導致飲酒者半夜醒來，影響睡眠品質。

●高升糖指數食物：高升糖指數食物，如精緻甜食、含糖飲料等，雖然能使血糖快速上升，讓人產生放鬆、想睡覺的感覺。但多項研究發現，其實高升糖指數的食物反而會降低整體睡眠品質，可能是身體為降血糖而大量分泌胰島素所致。

●產氣食物：有些人覺得不吃甜食，睡前吃些地瓜或蔬食較健康，但地瓜、十字花科蔬菜、洋蔥等因含較多寡醣，不易被腸道消化，反而易導致脹氣，影響睡眠。

●易引發食道逆流食物：部分睡眠問題可能受到疾病影響，如胃食道逆流、肝炎等。其中胃食道逆流可能因睡前食用酒精、薄荷、咖啡因、酸辣食物、高脂食物所致，建議易有胃食道逆流者避開這些食物，並於飯後2-3小時再躺下，比較不會因腸胃不適影響睡眠。

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