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健康網》不能吃生食、免疫歸零！ 巴毛律師揭換腎後復原路

2026/03/23 19:51

健康網》不能吃生食、免疫歸零！ 巴毛律師揭換腎後復原路

網紅「巴毛律師」陳宇安因紅斑性狼瘡攻擊，在1年前換腎，但在前半年身體出現大大小小症狀，如今已愈來愈好。（取自「巴毛律師」臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕網紅「巴毛律師」陳宇安因紅斑性狼瘡攻擊，在1年前換腎，她在臉書發文，聊走過心路歷程，並說：「換腎真的不是想像中這麼輕鬆的事情」。

「巴毛律師」在臉書自曝換腎過程，她表示，不少網友把器官移植講得像是插USB一樣簡單，其實真的不是這樣的。畢竟要適應別人的器官在身體裡面不是這麼容易，之後要吃抗排斥藥，吃藥會把免疫力降到很低，所以所有生的東西都不能吃，像是生魚片、半熟蛋、 沒有全熟的牛肉都不能吃，連水果也要盡量剝皮。

她指出，移植之後也容易被感染，這一年她進出醫院幾次，中間還開了一次大刀開了18個小時，還曾發生譫妄。前半年狀況很多，現在已比一開始時好很多，只要一想到，有些才剛認識的病友發病不到半年就離世，自己可以排到換腎是很幸運的。

至於網傳換換腎會不會改變個性？還是有捐贈者的記憶？「巴毛律師」說，「完全沒有，我的個性一樣差且沒有改善」。

「巴毛律師」指出，以前超愛吃冰塊，但現在完全不懂冰塊有什麼好吃的，現在喝水反而常喝溫的跟熱的。她認為，有一說法是貧血的人會喜歡吃冰塊。而現今換腎以後，貧血狀況改善，所以就不再喜歡吃冰塊。還有不寧腿一樣是跟貧血有關，所以也一併改善了。還有網紅法醫高大成說的，移植以後白髮全部變黑，「巴毛律師」表示，那是完全沒有。

「巴毛律師」表示，未換腎前因腎臟功能不佳，所以要限水，有時候一天喝不到500cc，如今必須日喝2000cc，剛開始很難辦到，現在已經可以做到了。

「巴毛律師」說，換腎之前覺得換腎後可以有更多時間工作賺錢，但現在覺得時間就是拿來進修跟休息，適當的休息實在太重要了！

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