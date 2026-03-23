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中東戰火延燒！藥界憂醫材、藥品供應危機 食藥署揭應對機制

2026/03/23 18:02

近期中東戰火延燒，導致石油供應出現漲價或不穩疑慮，多位基層藥師擔憂，未來可能出現塑膠製品漲價或短缺。（圖取自freepik）

近期中東戰火延燒，導致石油供應出現漲價或不穩疑慮，多位基層藥師擔憂，未來可能出現塑膠製品漲價或短缺。（圖取自freepik）

〔記者林志怡／台北報導〕近期中東戰火延燒，導致石油供應疑慮，多位基層藥師擔憂，未來可能出現塑膠製品漲價或短缺，進而影響藥品供應情況。對此衛福部次長林靜儀表示，衛福部正在盤點受影響範圍，雖行政院推動「國家藥物韌性整備計畫」，但目前立法院尚未審查預算，相關機制難以啟動。

食藥署醫療器材及化粧品組簡任技正謝綺雯說明，截至目前並未接獲廠商通報因塑膠原料缺乏而有醫材短缺情事，且據了解，目前雖有業者反映國際原料價格上漲、成本增加，但這屬於價格波動範疇，並未出現產品斷貨或產能不足的情況。

但因應中東局勢變化對醫材潛在影響，謝綺雯表示，已請醫療器材相關公協會轉知所屬會員，若遇有供應不足疑慮，可透過食藥署「醫療器材短缺通報平台」落實通報，食藥署也將持續透過「醫療器材短缺通報處理機制」協助醫療端醫材供應。

此外，謝綺雯強調，若食藥署接獲醫療器材短缺通報，將啟動替代品／替代療法評估、專案進口等相關應變機制。

針對近期塑膠原料供應不穩、可能衝擊藥品包材，食藥署藥品組簡任技正楊博文則說，食藥署已與相關藥廠保持密切聯繫，掌握塑膠原料供應現況，目前多數藥廠尚具一定包材庫存，惟在包材報價及訂購時程方面，仍存在不確定性。

楊博文說，食藥署持續與經濟部產業發展署協調，促請國內塑膠原料供應商優先供應藥品包材業者，以維持藥品穩定供應，另食藥署已請藥品許可證持有藥商，倘有影響藥品供應情事，應及早向食藥署通報。

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