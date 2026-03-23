健康網》尿不遠不等於性能力差 醫示警性功能障礙前期警訊

專家表示，尿不遠不等於性功能差，男性與其過度關注尿流遠近，不如留意整體泌尿症狀。若出現持續異常或影響生活品質，應及早就醫檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕俗話說「少年尿過溪，老年滴到鞋」，這也使得很多年長男性感覺尿尿「射程」越來越短，不禁懷疑是不是「不行了」？恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕指出，尿不遠不等於性功能差，但若合併尿流變細、夜間頻尿或排尿疼痛等問題，可能已對性功能產生間接影響，甚至是攝護腺疾病警訊，可能是性功能障礙前期的潛在徵兆，最好進一步就醫找出真正的問題。

陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」發文分享，當男性排尿時聽到隔壁強勁有力的水聲，不禁懷疑「我是不是不行了？」其實尿不遠不等於性能力差。影響性能力的因素主要以心血管健康度、荷爾蒙濃度、代謝問題（肥胖/糖尿病）、心理壓力、不良生活習慣等為主。他進一步分析影響尿尿遠近的4大原因：

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●尿道結構影響：尿道口大小、尿道長度、是否有包皮阻擋等，都會增加排尿阻力、影響尿流強弱。

●膀胱收縮力不足：當膀胱充滿尿液時，會透過逼尿肌強力收縮、將尿液排出，若逼尿肌功能下降，例如，老化、長期憋尿等則會影響尿程遠近。

●尿道阻力增加：男性隨著年齡增長攝護腺增生，增生後會壓迫尿道、增加阻力，使得尿流變細、變小。

●骨盆底肌無力或是過緊：骨盆底肌控制著尿道的開合，若肌力不足會導致漏尿，而肌肉過緊，例如，姿勢不良、久坐、壓力等則會造成排尿困難。

不過，陳鈺昕提醒，若排尿問題伴隨其他症狀，則可能進一步影響性功能。例如尿流細小且容易中斷，常見於攝護腺肥大或發炎，可能影響陰莖血流與神經傳導；夜間頻尿會干擾睡眠，導致睪固酮分泌下降；排尿疼痛則可能與感染或發炎有關，進一步影響性慾與勃起表現。

男性如果想改善尿流強度，陳鈺昕建議，不妨進行以下4方法能幫助改善：

1.核心訓練運動，可透過凱格爾運動鍛鍊骨盆底肌、提升逼尿肌力。

2.定時定量補水，每日定時定量攝取水分，讓膀胱維持健康與彈性。

3.日常飲食調整，多攝取含有茄紅素、鋅的食物，促進攝護腺健康。

4.多多起身走動，久坐會壓迫會陰部、影響下半身肌群協調性不佳。

陳鈺昕總結，與其過度關注尿流遠近，不如留意整體泌尿症狀。若出現持續異常或影響生活品質，應及早就醫檢查，才能及時發現問題、維持泌尿與性功能健康。

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