50歲師膝蓋久站破損、挖空 醫揭「種軟骨」神奇長回缺骨

補習班女師（左）接受右膝「自體軟骨移植再生術」治療。（澄清醫院中港院區提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中西屯區50歲補習班女老師，長期走動教課導致膝蓋軟骨嚴重破損，髕骨與股骨間軟骨第4期遭嚴重破損，澄清醫院中港院區骨科王稚暉主治醫師表示，破損面積如被「挖空」，考慮患者年齡進行「種軟骨」自體軟骨移植再生術，膝蓋軟骨神奇長回來，提醒需蹲跪或久站行業族群，重視膝蓋反覆疼痛水腫病況。

這名女老師因職業傷害，長期膝蓋痛需吃止痛藥才能授課，去年轉診至中港澄清醫院骨科，進一步透過關節鏡檢查，發現髕骨與股骨間的膝蓋軟骨，呈現第4期嚴重破損，醫療團隊評估破損面積不小，需置換人工關節，但人工關節使用年限約10到15年，患者現齡50歲極可能要面臨二次翻修手術風險。

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王稚暉醫師說，患者決定先接受右膝「自體軟骨移植再生術」，先在未受破損部位取下健康膝蓋軟骨，一個單位約2公克，共取出3個單位，再以特殊器材和技術，在已破損患部鑽3個凹槽，每個凹槽約口0.8公分，「將3個單位健康軟骨一一種進凹槽」。

術後一年影像證實，患者原膝蓋軟骨破損處已長出健康軟骨組織，證實自體軟骨再生技術成功。

醫療團隊強調，今年1月間，女師再接受左膝蓋「自體軟骨移植再生術」，目前術後狀況良好，等待像右膝蓋那樣長出健康軟骨組織。

王稚暉醫師提醒，教師、攤商長期需要蹲跪久站族群，軟骨磨損速度是常人數倍，若膝蓋反覆疼痛水腫，即便 X 光正常也應提高警覺，切勿僅依賴止痛藥，應求診專科醫師透過核磁共振造影或關節鏡評估，確定是否為早期膝蓋軟骨損傷，及早接受治療。

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