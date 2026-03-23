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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

傷口飄「臭雞蛋味」恐厭氧菌感染 醫籲：不要忽略傷口發出警訊

2026/03/23 16:52

汪政德醫師提醒，厭氧菌常存在缺氧與壞死組織中，容易產生硫化物而形成特殊惡臭，而厭氧菌也是高壓氧治療的重要關鍵。（新營醫院提供）

汪政德醫師提醒，厭氧菌常存在缺氧與壞死組織中，容易產生硫化物而形成特殊惡臭，而厭氧菌也是高壓氧治療的重要關鍵。（新營醫院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕長期臥床、脊髓損傷、糖尿病患者常發生壓力性損傷（又稱壓瘡或褥瘡）或慢性傷口（一般指傷口超過3個月未癒合），醫師提醒，「不要忽略傷口發出的氣味訊號」，如果傷口出現異味或分泌物變髒、變多，甚至飄出「臭雞蛋味」，代表感染已進入較嚴重階段，可能是多重細菌感染，應高度警覺。

新營醫院胸腔內科暨高壓氧醫學科主治醫師汪政德表示，傷口有臭雞蛋味，可能與厭氧菌感染有關。厭氧菌常存在於缺氧與壞死組織中，容易產生硫化物而形成特殊惡臭。

汪政德指出，厭氧菌的存在，也是銜接健保高壓氧治療的重要關鍵。臨床上，許多慢性傷口因缺氧環境導致細菌滋生與組織修復困難，如果僅依賴經驗性用藥，效果有限，因此，傷口細菌培養是不可忽略的一步，不僅能確認是否存在厭氧菌，也直接影響後續治療策略，包括是否符合高壓氧治療適應症。高壓氧治療能有效提升組織含氧量，抑制厭氧菌生長，同時促進白血球抗菌能力、血管新生與傷口癒合，是困難傷口的重要治療選項。

他提醒，若傷口出現臭雞蛋或腐敗氣味，分泌物增加且變濃、變色，傷口超過3個月未癒或持續擴大，已接受傳統治療（如抗生素治療及清瘡）但效果仍不佳或反覆感染，應盡速就醫。

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