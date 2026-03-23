健康網》久坐族易釀心臟警訊？ 千萬網紅曝1動作改善循環

現代人久坐成常態，讓心臟承受過多負擔。千萬網紅表示，透過抬腳跟動作即可增加循環，有助減輕心血管壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人久坐成常態，小心讓心臟超時工作！美國千萬網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）提醒，一旦長期維持久坐又不活動的生活型態，恐導致血液循環變差，甚至影響整體心血管健康，關鍵就在多啟動小腿深層的「比目魚肌」。他建議，透過簡單抬腳跟動作即可增加循環，有助減輕心血管壓力。

艾倫．曼德爾拍攝影片分享「身體裡藏著一位心臟幫手」，多數人並未察覺，經常在無形中讓心臟承受過多負擔。心臟每天約跳動10萬次，持續將血液輸送至全身，透過綿延數千英里的血管，把氧氣與各種營養送達每一個細胞，維持生命運作。人體其實具備一套「內建輔助系統」，能協助血液循環，其中最重要的就是位於小腿深層的「比目魚肌」。當比目魚肌收縮時，會擠壓小腿內的靜脈，將血液往上推回心臟。

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抬腳跟動作啟動全身循環系統

問題出在長時間久坐，艾倫．曼德爾表示，無論是在辦公室工作、長時間開車、看電視，或滑手機、用電腦，這些行為都會讓比目魚肌長時間處於低活動甚至不活動狀態。從研究與臨床觀察皆發現，當比目魚肌持續規律收縮時，就像啟動一個天然幫浦，能顯著提升靜脈回流效率，讓整體心血管系統運作更順暢。

他提醒，當這個「肌肉幫浦」失去作用時，會產生幾個連鎖效應：

●下半身血液循環減緩

●靜脈回流效率下降

●血液容易滯留在腿部

●心臟需額外用力維持血流運作

一旦長期維持這，不僅會增加心臟負擔，也可能導致整體心血管系統承受更大壓力，形成循環遲滯，造成心血管負擔越來越大。

值得慶幸的是，改善這個問題的方法很簡單，甚至不需要特別運動或器材。艾倫．曼德爾說明，只要在坐著時進行以下動作：

1.坐姿預備：雙腳平放在地板上。

2.抬舉動作：保持腳趾著地，慢慢將腳跟抬起，感受小腿深處肌肉的收縮。

3.放下回位：緩慢將腳跟降回地面。

4.重複進行：持續重複這個抬起與放下的動作。

艾倫．曼德爾提到，這個看似微小的動作，卻能幫助血液回流、促進腿部循環，並降低心臟負擔。對於長時間久坐族群，建議養成簡單習慣：每坐1小時就進行1至2分鐘的抬腳跟運動。不需起身、不影響工作，就能維持循環系統活躍。

艾倫．曼德爾總結，從現在開始動一動，即使只是抬腳跟這樣的小習慣，也可能成為守護心臟健康。

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