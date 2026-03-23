自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》久坐族易釀心臟警訊？ 千萬網紅曝1動作改善循環

2026/03/23 17:06

現代人久坐成常態，讓心臟承受過多負擔。千萬網紅表示，透過抬腳跟動作即可增加循環，有助減輕心血管壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

現代人久坐成常態，讓心臟承受過多負擔。千萬網紅表示，透過抬腳跟動作即可增加循環，有助減輕心血管壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人久坐成常態，小心讓心臟超時工作！美國千萬網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）提醒，一旦長期維持久坐又不活動的生活型態，恐導致血液循環變差，甚至影響整體心血管健康，關鍵就在多啟動小腿深層的「比目魚肌」。他建議，透過簡單抬腳跟動作即可增加循環，有助減輕心血管壓力。

艾倫．曼德爾拍攝影片分享「身體裡藏著一位心臟幫手」，多數人並未察覺，經常在無形中讓心臟承受過多負擔。心臟每天約跳動10萬次，持續將血液輸送至全身，透過綿延數千英里的血管，把氧氣與各種營養送達每一個細胞，維持生命運作。人體其實具備一套「內建輔助系統」，能協助血液循環，其中最重要的就是位於小腿深層的「比目魚肌」。當比目魚肌收縮時，會擠壓小腿內的靜脈，將血液往上推回心臟。

抬腳跟動作啟動全身循環系統

問題出在長時間久坐，艾倫．曼德爾表示，無論是在辦公室工作、長時間開車、看電視，或滑手機、用電腦，這些行為都會讓比目魚肌長時間處於低活動甚至不活動狀態。從研究與臨床觀察皆發現，當比目魚肌持續規律收縮時，就像啟動一個天然幫浦，能顯著提升靜脈回流效率，讓整體心血管系統運作更順暢。

他提醒，當這個「肌肉幫浦」失去作用時，會產生幾個連鎖效應：

●下半身血液循環減緩

●靜脈回流效率下降

●血液容易滯留在腿部

●心臟需額外用力維持血流運作

一旦長期維持這，不僅會增加心臟負擔，也可能導致整體心血管系統承受更大壓力，形成循環遲滯，造成心血管負擔越來越大。

值得慶幸的是，改善這個問題的方法很簡單，甚至不需要特別運動或器材。艾倫．曼德爾說明，只要在坐著時進行以下動作：

1.坐姿預備：雙腳平放在地板上。

2.抬舉動作：保持腳趾著地，慢慢將腳跟抬起，感受小腿深處肌肉的收縮。

3.放下回位：緩慢將腳跟降回地面。

4.重複進行：持續重複這個抬起與放下的動作。

艾倫．曼德爾提到，這個看似微小的動作，卻能幫助血液回流、促進腿部循環，並降低心臟負擔。對於長時間久坐族群，建議養成簡單習慣：每坐1小時就進行1至2分鐘的抬腳跟運動。不需起身、不影響工作，就能維持循環系統活躍。

艾倫．曼德爾總結，從現在開始動一動，即使只是抬腳跟這樣的小習慣，也可能成為守護心臟健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中