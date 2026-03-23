癌細胞為何越來越難治？ 研究揭：它會反覆破壞自己DNA

癌細胞示意圖。最新研究發現，癌細胞為維持快速生長會反覆破壞並修復自身DNA，此過程反而累積更多突變，使其更具侵略性與抗藥性。（圖擷取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕癌細胞為了快速生長，可能不斷破壞自己的DNA。最新研究發現，腫瘤在維持高度活躍的過程中，會讓遺傳物質反覆受損又修復，反而增加突變機會。久而久之，癌細胞可能變得更具侵略性。

據《科技日報》（SciTechDaily）報導，耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University of Jerusalem）團隊近期在《科學進展》（Science Advances）期刊發表最新研究，首度揭開腫瘤內部的運作方式。科學家發現，控制癌細胞快速生長的關鍵區域，會強迫基因以異常高的速度運轉。這種不停歇的高壓狀態會讓DNA不堪負荷，最終出現嚴重的斷裂損傷。

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為了活下去，癌細胞會立刻啟動修復機制來接回斷裂的DNA。DNA雖會自我修復，但每修一次就可能出現錯誤，久了反而累積更多突變。正是這個反覆受損又修補的循環，讓腫瘤能夠不斷演化，甚至變得對藥物更具抵抗力。

自殘代價成治療新希望

研究團隊進一步發現，這些斷裂點高度集中在控制生長的核心區域。參與研究的學者表示，癌細胞極度依賴這些高壓區域來維持擴張，這也讓它們在這些位置變得特別脆弱。如果未來能針對這個修補過程進行干預，這可能成為未來治療的新方向。

相關團隊正進一步評估如何利用這項基因漏洞。這項研究仍屬實驗室層級，尚未直接應用於臨床，實際的藥物開發仍有待後續試驗驗證。

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