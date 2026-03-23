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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

指甲也會長腫瘤？！ 皮膚科醫師提醒指甲「這些變化」別忽視

2026/03/23 12:31

蔡宗甫醫師呼籲，民眾不要輕忽指甲異常，當指甲出現不明原因的形變、顏色變化、出血、疼痛或異物感，應及早尋求專科醫師評估。（記者陳建志攝）

蔡宗甫醫師呼籲，民眾不要輕忽指甲異常，當指甲出現不明原因的形變、顏色變化、出血、疼痛或異物感，應及早尋求專科醫師評估。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕45歲吳小姐，近年發現右手拇指指甲生長異常，不僅指甲表面變得不平整，還出現縱向白色線條，指甲下方也感到不適，但就醫後診斷為「富貴手」或慢性刺激引起的發炎，但治療後未見改善，日前再到皮膚科就診，醫師懷疑是「指甲乳突瘤」，經安排門診手術進行腫瘤切除與甲床重建，術後病理檢驗證實是腫瘤，目前恢復良好且持續追蹤。

仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科醫師蔡宗甫表示，大部分民眾會留意皮膚上的紅疹、腫塊或色素變化，但常忽略指甲異常。臨床上，指甲相關的病變與腫瘤，常因外觀改變不明顯、症狀缺乏特異性，而被誤當作一般皮膚炎、感染或外傷變化處理，導致真正的病因未被即時辨認，進而延誤診斷與治療。

蔡宗甫指出，指甲變化往往是皮膚疾病的重要延伸表現。許多常見皮膚問題，如濕疹、乾癬、感染性疾病或自體免疫疾病，都可能影響指甲的生長與外觀，指甲與甲下結構更可能發生腫瘤病變。

吳小姐右手拇指指甲表面變得不平整，還出現縱向白色線條（黃框處），診斷後確診為「指甲乳突瘤」。（記者陳建志翻攝）

吳小姐右手拇指指甲表面變得不平整，還出現縱向白色線條（黃框處），診斷後確診為「指甲乳突瘤」。（記者陳建志翻攝）

蔡宗甫提醒，甲下腫瘤在臨床上常被誤認為甲溝炎、富貴手、病毒疣或灰指甲而未能及時診斷。常見良性指甲腫瘤包括：指甲乳突瘤、脈絡球瘤（以明顯疼痛著稱）和指甲纖維瘤等，惡性腫瘤則有黑色素細胞癌、鱗狀上皮癌、基底細胞癌與疣狀上皮癌等，無論良性或惡性的指甲腫瘤，若未及早發現與治療，往往需要切除更大範圍的組織，不僅影響指甲外觀與功能，也可能導致較差的整體預後。

蔡宗甫指出，因指甲體積小、解剖結構精細，進行切片或手術時必須對指甲解剖有深入理解，並具備細緻操作技巧，才能在完整切除病灶時盡量保留指甲生長板，降低術後指甲變形或生長不良的風險。

蔡宗甫也呼籲民眾，不要輕忽任何持續存在的指甲異常。當指甲出現不明原因的形變、顏色變化、出血、疼痛或異物感，且治療效果不佳時，應及早尋求專科醫師評估。

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