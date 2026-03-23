香港旅客宜蘭度假急性主動脈剝離 醫療團隊精準拆彈救命

香港旅客周小姐（中）與丈夫（左）農曆年前到宜蘭度假時突發胸痛，經過羅東博愛醫院醫師鄧穩莊（右）急救後轉危為安。（圖由羅東博愛醫院提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕香港旅客周小姐農曆年前到宜蘭度假時突發胸痛，送到羅東博愛醫院急診，確診主動脈根部血管瘤合併A型急性主動脈剝離，一度命危，博愛心臟血管外科醫師鄧穩莊帶領的醫療團隊，為她做精密重建手術，最終讓周小姐平安康復返港過年。

羅東博愛醫院今天（23日）指出，周小姐情況不同於典型主動脈剝離，她的病灶位於心臟連接血管的最深處根部，冷空氣誘發的血壓波動，一旦造成根部破裂，修復難度倍增。

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鄧穩莊評估周小姐病情後，採用複合移植物置換術，搭配全主動脈弓支架置放，在微小空間進行高精密度血管工程，細膩縫合人工血管，完成高難度重建。周小姐術後恢復良好，從一度命危到平安搭機回港，感謝博愛醫療團隊的救命之恩。

鄧穩莊說，這起個案發生在農曆年前夕，當時台灣氣候不穩，血管在低溫波動下極易產生劇烈收縮，許多人直到病發那一刻，才驚覺體內藏有血管瘤，他提醒有高血壓、血管病史、家族遺傳風險族群，務必養成規律追蹤血壓的習慣，尤其在冬春交替、冷氣團襲台期間，應加強保暖，避免情緒過度波動。

鄧穩莊直指主動脈病變之所以可怕，在於破裂前毫無徵兆，提早診斷、提早治療是對抗這類隱形殺手保命符，透過預防性治療便能降低猝死的風險。

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