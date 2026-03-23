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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》大便太用力竟猝死馬桶上！ 醫揭致命「1動作」極危險

2026/03/23 13:01

斗六成大心臟內科醫師蘇奕嘉指出，排便太用力而憋氣會讓血壓上下波動大，進而造成反彈性高血壓與迷走神經反射效應，導致心跳變慢；情境照。（圖取自shutterstock）

斗六成大心臟內科醫師蘇奕嘉指出，排便太用力而憋氣會讓血壓上下波動大，進而造成反彈性高血壓與迷走神經反射效應，導致心跳變慢；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕1名網友在Threads貼文表示，哥哥於前（21）日因大便過程太過用力，導致猝死在馬桶上，引發近萬名網友關注。對此，斗六成大心臟內科醫師蘇奕嘉指出，造成該網友哥哥猝死的關鍵原因，醫學上稱為「伐式操作」，也就是深吸一口氣後憋住，並用力向外呼氣的動作，導致血壓急速上下波動，身體產生一連串反應。提醒一般人或許不會造成憾事，但對於原本患有心血管疾病者來說極度危險應避免。

蘇奕嘉於臉書粉專「奕嘉醫師談心室」發文表示，該則網友貼文發布後，許多親友相繼轉傳詢問，不解大便用力過程為何會造成猝死？他指出，如同貼文當事人所點出的重點，發生這起憾事的主因，便是出在「用力」。

蘇奕嘉進一步說明，發生猝死的「用力」問題，也就是醫學上所說的伐式操作（Valsalva maneuver）。簡單來說，就是深吸一口氣後憋住氣，並用力向外呼氣，這個動作很多人都不陌生，不僅排便時可能出現，日常重訓或是搬重物時，也都很可能會遇到。

對此，蘇奕嘉特別提醒，這個動作會讓胸腔內的壓力急遽上升，對血液循環誘發一連串的連鎖反應，促使在壓力釋放後的瞬間，造成血壓急遽下降，並在最後因反彈性高血壓與迷走神經反射效應，導致心跳變慢。他並指出，這種情形也許在正常人身上並不會真的造成憾事，但對於原本就有心血管疾病的人來說卻是大忌。

蘇奕嘉結尾也再次提醒，除了眾所周知排便順暢有助健康外，無論在從事任何行為時切勿憋氣，真的遇到時，也要立刻提醒放下手邊動作並保持放鬆，才是保命的最佳法則。

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