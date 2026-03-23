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OL愛聞咖啡香氣 熱蒸氣長期聞導致乾眼症
〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄30歲陳小姐2個月前因雙眼因睜不開、有嚴重異物感就醫，檢查發現乾眼症合併雙眼角膜缺損，眼科醫師追問得知，陳小姐每天早晚要喝熱咖啡，而且喜歡聞熱咖啡的香氣，經常臉直接面對著咖啡的熱氣，長期下來導致淚液的脂質層遭破壞，進而造成角膜上皮缺損。
達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭指出，在咖啡店工作的陳小姐特別喜歡70-80°C 熱熱的手沖咖啡，因為可感受到強烈的香氣，而且大多以廣口深底的大型馬克杯裝手沖咖啡，每次掀開杯蓋就會貼近臉先聞香，由於雙眼正面對杯口上方，大量的熱蒸氣會直接衝擊眼球表面，迅速破壞淚液的脂質層，進一步引起水分層蒸發而產生乾眼症，原本沒有近視，也因乾眼症導致角膜上皮缺損，就醫時雙眼最佳視力只有0.5。
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洪啟庭表示，陳小姐經治療後，3天後回診時角膜病變都已痊癒，雙眼視力也回到1.0，角膜破損可慢慢復癒，但乾眼症卻是不可逆的疾病，除了43°C以上的熱蒸氣可能導致乾眼症，老化或長期服用高血壓、糖尿病等藥物因子，皆會干擾淚液層的分泌造成乾眼症，乾眼症只能預防和定期點人工淚液來紓解。
洪啟庭也提醒，類似陳小姐的個案不少，年齡從國中生到70歲都有可能，建議飲用熱飲時，可以稍微避開正上方，或等熱氣散一點再喝，此外，長期喝咖啡容易脫水，若合併乾眼症與疲勞，有時眼皮反而會下垂，邊喝咖啡應邊補充白開水為佳。
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