OL愛聞咖啡香氣 熱蒸氣長期聞導致乾眼症

陳小姐喜歡聞熱咖啡的香氣，每次打開杯蓋飲用前，都會湊近臉先聞香，未料卻因此引發乾眼症。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄30歲陳小姐2個月前因雙眼因睜不開、有嚴重異物感就醫，檢查發現乾眼症合併雙眼角膜缺損，眼科醫師追問得知，陳小姐每天早晚要喝熱咖啡，而且喜歡聞熱咖啡的香氣，經常臉直接面對著咖啡的熱氣，長期下來導致淚液的脂質層遭破壞，進而造成角膜上皮缺損。

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭指出，在咖啡店工作的陳小姐特別喜歡70-80°C 熱熱的手沖咖啡，因為可感受到強烈的香氣，而且大多以廣口深底的大型馬克杯裝手沖咖啡，每次掀開杯蓋就會貼近臉先聞香，由於雙眼正面對杯口上方，大量的熱蒸氣會直接衝擊眼球表面，迅速破壞淚液的脂質層，進一步引起水分層蒸發而產生乾眼症，原本沒有近視，也因乾眼症導致角膜上皮缺損，就醫時雙眼最佳視力只有0.5。

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眼科醫師洪啟庭指出，熱氣會加速眼睛油脂層與水分層的蒸發，產生乾眼症。（記者許麗娟攝）

洪啟庭表示，陳小姐經治療後，3天後回診時角膜病變都已痊癒，雙眼視力也回到1.0，角膜破損可慢慢復癒，但乾眼症卻是不可逆的疾病，除了43°C以上的熱蒸氣可能導致乾眼症，老化或長期服用高血壓、糖尿病等藥物因子，皆會干擾淚液層的分泌造成乾眼症，乾眼症只能預防和定期點人工淚液來紓解。

洪啟庭也提醒，類似陳小姐的個案不少，年齡從國中生到70歲都有可能，建議飲用熱飲時，可以稍微避開正上方，或等熱氣散一點再喝，此外，長期喝咖啡容易脫水，若合併乾眼症與疲勞，有時眼皮反而會下垂，邊喝咖啡應邊補充白開水為佳。

陳小姐右眼出現大片角膜上皮病變，造成嚴重異物感、流淚不止與疼痛感。（達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭提供）

螢光染色後，個案左眼出現角膜中央有大範圍的點狀上皮缺損。（達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭提供）

眼角膜的最外層是油脂，可預防更淚液的蒸發，油脂層被蒸氣破壞後，就易造成乾眼症。（達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭提供）

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