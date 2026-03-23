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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

益生菌變身「腫瘤獵手」？ 研究：細菌可直達腫瘤放藥

2026/03/23 11:48

科學家利用基因工程改造益生菌EcN，使其能主動在腫瘤組織內聚集並局部釋放抗癌藥物FK228，目前已在小鼠實驗中獲得初步成果；示意圖。（圖取自freepik）

科學家利用基因工程改造益生菌EcN，使其能主動在腫瘤組織內聚集並局部釋放抗癌藥物FK228，目前已在小鼠實驗中獲得初步成果；示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多癌症療法之所以效果有限，並非藥物本身無效，而是因為它們找不到目標。最新實驗顯示，原本守護腸道的益生菌，可被改造成具備導航能力的細菌載體。這項技術的核心不在於開發新藥，而是改變藥物送達方式，讓細菌能主動鎖定腫瘤並在內部聚集，達成精準的「現場放藥」。

據科學新聞網站《科學日報》（ScienceDaily）報導，這項由中國山東大學團隊主導的研究，成果已發表於最新一期《公共科學圖書館：生物學》（PLOS Biology）期刊。科學家成功改造了一款常見的益生菌：大腸桿菌Nissle1917（EcN）。這款細菌被植入特定基因後，學會了在腫瘤環境中合成一種名為：羅米地辛（Romidepsin,FK228）的抗癌藥物。該藥物已獲美國食品暨藥物管理局（FDA）核准，透過細菌載體，藥力能直接集中在患部。

在針對乳腺癌小鼠的實驗中，這群改造菌株顯示其傾向在腫瘤組織中聚集。研究觀察到，EcN菌株進入血液後，會自動在腫瘤組織內聚集並維持存在，而在正常組織中則幾乎不留痕跡。當細菌在腫瘤內部達到一定數量後，會啟動內建的生化機制，開始在腫瘤內局部放藥，發揮抗癌作用。

儘管這套細菌遞送系統在動物模型中表現出色，但要應用於人類仍有巨大挑戰。研究團隊指出，未來的關鍵在於如何精確控制細菌的數量，以及在藥物釋放完畢後，如何透過「安全開關」將這些細菌從人體內撤離，以避免潛在的感染風險。

這種「細菌輔助、腫瘤標靶」的二合一策略，為精準醫療開闢了全新方向。目前的實證重點在於驗證細菌載體的穩定性，確保其在遞送過程中不會對人體造成額外的免疫威脅，相關療法應用於臨床仍需更多實證支持。

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