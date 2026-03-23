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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健身重訓壓垮脊椎！ 7旬婦下背痛難耐 MRI揪出「隱形骨折」

2026/03/23 11:10

豐原醫院骨科醫師江福財表示，婦人經MRI檢查，確診為「第十二胸椎椎體」骨折。（豐原醫院提供）

豐原醫院骨科醫師江福財表示，婦人經MRI檢查，確診為「第十二胸椎椎體」骨折。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕 一名70多歲婦人為增進肌力並延緩身體退化，到健身房接受重量訓練，不料逐漸出現持續性下背疼痛症狀，原以為是一般運動後肌肉痠痛，但疼痛遲未見改善，甚至影響日常生活，輾轉至衛生福利部豐原醫院求診，經骨科醫師江福財綜合X光影像判讀後，懷疑可能為「脊椎壓迫性骨折」，進一步安排核磁共振（MRI）檢查，確診為「第十二胸椎椎體」骨折，經自費施以「微創低溫骨水泥灌注治療」，不僅疼痛改善，隔天即能行走。

江福財表示，該婦人骨折可能與高齡族群常見的骨質疏鬆相關，在外力負荷增加情況下，導致椎體結構受損。胸椎第十二節位於胸椎與腰椎交界處，為脊椎受力集中的重要轉換區域，一旦骨質密度下降，於彎腰、搬重物或運動負荷增加時，即可能導致椎體塌陷形成壓迫性骨折，這類骨折常見症狀包括持續性下背疼痛、活動時疼痛加劇，甚至影響站立與行走能力，且部分患者於初期X光檢查中不易明顯辨識，容易被誤認為肌肉或軟組織損傷，進而延誤診斷與治療時機。

豐原醫院骨科醫師江福財表示，「微創低溫骨水泥灌注治療」，是透過影像導引方式將醫療級骨水泥注入骨折椎體內，以達穩定椎體結構並減輕疼痛。（豐原醫院提供）

豐原醫院骨科醫師江福財表示，「微創低溫骨水泥灌注治療」，是透過影像導引方式將醫療級骨水泥注入骨折椎體內，以達穩定椎體結構並減輕疼痛。（豐原醫院提供）

江福財考量患者年齡及功能恢復需求，經評估採取「微創低溫骨水泥灌注治療」，透過影像導引方式將醫療級骨水泥注入骨折椎體內，以達穩定椎體結構並減輕疼痛，相較於傳統保守治療需長時間臥床休養，骨水泥灌注可有效支撐受損椎體，降低持續塌陷風險，並減輕因疼痛導致的活動受限情形，患者術徵隔天即可下床行走。

江福財指出，椎體壓迫性骨折常見於骨質疏鬆族群，部分患者僅因日常彎腰、提重物或運動過程中的輕微外力即可能發生骨折，若未及時治療，長期臥床除可能導致駝背變形、慢性疼痛外，亦可能增加肌力流失、肺炎或深層靜脈栓塞等併發症風險，微創骨水泥灌注治療有助於患者提早下床活動並恢復日常生活功能。

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