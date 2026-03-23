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健康 > 護眼顧齒

台中健康檢查智慧化！10國小視力檢查學童自己「點」

2026/03/23 09:53

自動視力檢查機學童自己「點」選答案。（圖：台中市府提供）

自動視力檢查機學童自己「點」選答案。（圖：台中市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕為優化台中市國小視力與身高體重檢查流程，台中市教育局推動「健康中心智慧量測計畫」，在全市10所小學建設「體位與視力量測智慧整合系統」，各建置全自動視力檢查機及身高體重機，系統搭配平板電腦進行，學童量視力只要自己「點」選答案，資訊即同步上傳，取代人工量測、紙本抄錄等登錄錯誤風險，也落實行政減量。

教育局長蔣偉民指出，傳統健康檢查仰賴人工量測、紙本抄錄、事後彙整與轉輸，耗費大量人力，學校學生數動輒數百人到近千人，行政作業龐大，也增加數據登錄錯誤的風險，新推出「健康中心智慧量測計畫」導入智慧化系統，減輕學校護理師操作繁瑣的行政流程，將專業心力聚焦在健康諮詢、異常個案追蹤及健康促進宣導。

學生站上身高體重機量測後，系統會顯示成長數情對比。（圖：台中市府提供）

學生站上身高體重機量測後，系統會顯示成長數情對比。（圖：台中市府提供）

教育局指出，目前已選10所學校試辦，各建置兩組全自動視力檢查機及一組全自動身高體重機，系統搭配平板電腦進行，學生僅需在觸控螢幕點選名單即可啟動量測，量測完成後，數據即時同步上傳，經護理師確認無誤後，即可一鍵上傳至教育部健康資訊系統，不必抄寫後登錄上傳，大幅減少作業時間。

其中，視力檢查由學生自行在平板上點選答案，身高體重檢查學生量測完成，還會即時顯示上次量測的身高及體重數據，學生成長情況一目瞭然，有助及時衛教掌握或提醒學生家長注意學生成長曲線等。

教育局指出，將持續滾動式調整操作流程等細節，以示範校經驗作為擴大推動依據，逐步提升台中市校園健康管理智慧化量能。

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