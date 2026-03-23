選購豬內3原則 摸起來黏滑可能已變質

南投縣衛生局人員抽驗市售豬肉等肉類產品。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 豬肉是國人餐桌上的常見食材，如何選擇新鮮又安全的豬肉十分重要，南投縣衛生局提醒民眾選購時可掌握「無異味、無黏液、色澤正常」三項原則，肉品表面若出現虹彩光澤，多為光線反射或肌肉組織排列所致，改變角度即可消失，屬正常現象，但若聞到酸敗氣味或摸起來黏滑，則可能已變質，應避免購買或食用。

去年台中爆發非洲豬瘟，引發國人對豬肉食用安全的重視，南投縣衛生局近期針對傳統市場、賣場等通路抽驗豬肉等70件肉類產品，檢驗乙型受體素等項目進行檢驗，所有樣品均未檢出。

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惟衛生局也提醒民眾，民眾選購時豬肉時除應掌握「無異味、無黏液、色澤正常」三項原則外，購回的豬肉應儘快放入冰箱冷藏，若當天未能立即烹煮，則須冷凍保存，並與熟食分開存放。

尤其豬肉在烹煮前，如需以清水清潔，應避免流理台上同時放置其他食材，並將接觸過生肉的刀具、砧板與熟食器具區隔使用，以防止交叉污染。料理豬肉時，務必徹底加熱，利用高溫殺死可能存在的微生物，才能吃得安心又健康。

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