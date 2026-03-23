健康網》水餃熱量高嗎？外食族必看的健康吃法

減重人到鍋貼水餃專賣連鎖店點餐，營養師楊斯涵指出，男性建議水餃控制在10-12顆、女性建議控制在6-8顆。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕水餃連鎖店單顆醣量（碳水）約落在5-7克之間。營養師楊斯涵指出，換算下來，大約2.5-3顆水餃，就相當於1份醣。

楊斯涵在臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文分享，在營養學上，常提到「醣類份量」的概念。1份醣等於15克的碳水化合物。碳水化合物主要來自於水餃和鍋貼的「麵皮」。

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點了10顆水餃，大約就是攝取了3.5-4份醣。楊斯涵表示，這已經快要相當於一碗白飯的碳水化合物含量了！至於糖友在點餐時，一定要注意顆數上的控制。因為底部的油煎過程，單顆鍋貼大約會比水餃多出10-15大卡。

楊斯涵提醒，別小看這10大卡，如果一次吃 10顆鍋貼，熱量就會比吃10顆水餃整整多出 100多大卡，而且多出來的幾乎都是脂肪！以下是解析連鎖水餃、鍋貼店的產品熱量：

水餃組：

●招牌水餃：約55大卡。

●玉米水餃：約55大卡。

●鮮蝦水餃：約60大卡（蝦子雖然熱量低，但為了口感通常會混入油脂較多的絞肉）。

●韭菜水餃：約58大卡（因為韭菜味重，通常會搭配油脂較高的絞肉來提味，雖然它標示58大卡看起來比鮮蝦低，但仍屬絞肉油脂高的類型）。

鍋貼組：

●玉米鍋貼：約60大卡。

●招牌鍋貼：約64大卡。

●韓式辣味鍋貼：約65大卡。

●菜鍋貼：約66大卡。

看過這些產品的熱量，楊斯涵表示，男性建議控制在10-12顆、女性建議控制在6-8顆，至於減重者或控糖者可再減少2顆水餃份量。若真的想減熱量，她則建議，優先選玉米或招牌水餃。此外，水餃和鍋貼幾乎只有澱粉和脂肪。一定要加點一份燙青菜（不加肉燥、少油膏），增加飽足感和纖維攝取。至於湯品建議選擇相對清淡的紫菜蛋花湯，避免勾芡的酸辣湯或玉米濃湯，以免熱量再次爆表。

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