自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》水餃熱量高嗎？外食族必看的健康吃法

2026/03/23 12:09

減重人到鍋貼水餃專賣連鎖店點餐，營養師楊斯涵指出，男性建議水餃控制在10-12顆、女性建議控制在6-8顆。（資料照）

減重人到鍋貼水餃專賣連鎖店點餐，營養師楊斯涵指出，男性建議水餃控制在10-12顆、女性建議控制在6-8顆。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕水餃連鎖店單顆醣量（碳水）約落在5-7克之間。營養師楊斯涵指出，換算下來，大約2.5-3顆水餃，就相當於1份醣。

楊斯涵在臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文分享，在營養學上，常提到「醣類份量」的概念。1份醣等於15克的碳水化合物。碳水化合物主要來自於水餃和鍋貼的「麵皮」。

點了10顆水餃，大約就是攝取了3.5-4份醣。楊斯涵表示，這已經快要相當於一碗白飯的碳水化合物含量了！至於糖友在點餐時，一定要注意顆數上的控制。因為底部的油煎過程，單顆鍋貼大約會比水餃多出10-15大卡。

楊斯涵提醒，別小看這10大卡，如果一次吃 10顆鍋貼，熱量就會比吃10顆水餃整整多出 100多大卡，而且多出來的幾乎都是脂肪！以下是解析連鎖水餃、鍋貼店的產品熱量：

水餃組：
●招牌水餃：約55大卡。
●玉米水餃：約55大卡。
●鮮蝦水餃：約60大卡（蝦子雖然熱量低，但為了口感通常會混入油脂較多的絞肉）。
●韭菜水餃：約58大卡（因為韭菜味重，通常會搭配油脂較高的絞肉來提味，雖然它標示58大卡看起來比鮮蝦低，但仍屬絞肉油脂高的類型）。

鍋貼組：
●玉米鍋貼：約60大卡。
●招牌鍋貼：約64大卡。
●韓式辣味鍋貼：約65大卡。
●菜鍋貼：約66大卡。

看過這些產品的熱量，楊斯涵表示，男性建議控制在10-12顆、女性建議控制在6-8顆，至於減重者或控糖者可再減少2顆水餃份量。若真的想減熱量，她則建議，優先選玉米或招牌水餃。此外，水餃和鍋貼幾乎只有澱粉和脂肪。一定要加點一份燙青菜（不加肉燥、少油膏），增加飽足感和纖維攝取。至於湯品建議選擇相對清淡的紫菜蛋花湯，避免勾芡的酸辣湯或玉米濃湯，以免熱量再次爆表。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中