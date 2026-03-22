健康網》夏若妍兩度動刀仍心慌！ 子宮頸錐切術一次看懂

36歲女星夏若妍日前第2度進行子宮頸錐切手術，仍憂心子宮不保，台灣癌症防治網指出，早期性子宮頸癌算是一種治癒率很高的疾病。（取自夏若妍IG）

〔健康頻道／綜合報導〕36歲女星夏若妍有「小鍾楚紅」之稱，自去（2025）年檢查出子宮頸癌前病變，做了2次子宮頸錐切手術，心裡仍很忐忑，怕子宮不保。美迪大直婦產科診所醫師陳思宇指出，子宮頸圓錐狀切除手術藉此將有問題的病灶切除，此類手術為門診手術，以舒眠麻醉進行，手術時間約10分鐘，不用住院。

陳思宇在臉書專頁「陳思宇醫師聊聊婦科疾病大小事」發文分享，子宮頸圓錐狀切除手術，一般適應症適用於子宮頸切片顯示子宮頸中度、重度癌前病變（CIN2 or CIN3）。一般病人在手術後，下腹悶悶脹脹類似月經來的感覺，子宮頸傷口基本上沒有疼痛感。

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陳思宇表示，術後一週，分泌物大多是黃黃水水的分泌物，這是電燒手術後正常的組織液，待7-10天後，結痂脫落，開始長新肉，開始會有滴滴答答的出血。

她提醒，術後剛開始沒有流血，7-10天後開始有出血，術後兩週大約是出血最多的時候，從手術開始算，滴滴答答出血約一個月，這是傷口癒合正常的時程，不用驚慌喔！若中途有大出血，意指「比月經最多量的那兩天還大量」的出血時，要立即回診，請手術醫師檢查。基本上術後生活方式都比照月經來的情況，另外不宜提重物久站、劇烈運動，以免結痂過早脫落而大量出血。

夏若妍在第2次子宮頸圓錐狀切除手術後體重直線上升6公斤，經切片顯示為原位癌，但她已十分恐慌，一直很怕子宮不保。

根據台灣癌症防治網衛教資料指出，早期子宮頸癌算是一種治癒率很高的疾病，子宮頸癌的治療包括：手術、放射線及化學治療。原位癌及1期病人以手術治療為主，治療副作用很少，治癒率也很高。原則上期別在第2A以前都可以藉由手術來清除腫瘤，包括切除子宮及廓清骨盆腔的淋巴結。

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