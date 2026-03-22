健康網》72歲腎友治療4個月漸好轉 中醫揭治療關鍵

馬偕醫院中醫內科陳冠宇指出，對於腎臟病患者來說，熬煮較久的熱湯往往含有高鉀或高普林，對於已受損的腎臟來說會是更大的負擔；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕慢性腎功能不全求助中醫，經血液、尿液檢查數據，已達腎臟病第3期。馬偕醫院中醫內科陳冠宇指出，經過4個月治療，已從3期進步至2期。

陳冠宇說，這名72歲男子本身有高血壓、心臟疾患、慢性腎功能不全而需規律服藥，腎絲球過濾率為42，肌酐酸為1.6，伴隨輕微的蛋白尿。中藥治療以補氣血補陽及清熱解毒利濕為主，前者幫助腎臟的循環及灌流以修復受損的腎臟，後者則透過大便、小便幫助身體清除過多的代謝廢物，減少腎臟的負擔。

請繼續往下閱讀...

在中醫臨床上治療慢性腎臟病常用的清熱利濕瀉濁中藥為蒲公英、金銀花、滑石、大黃、芒硝。健保給付的科學中藥是由GMP認證的藥廠所生產，在適當的辨證與用藥之下，對於治療慢性腎臟病的療效穩定且安全，治療期間也有持續監測患者的鉀離子數值波動，確定病人服用中藥的安全性。

陳冠宇建議，慢性腎臟病除了規律的藥物治療之外，日常生活中也需要注意以下事項，以免加重腎臟的負擔。

1.飲食：忌口加工食品、堅果、茶、咖啡，適度攝取澱粉、蛋白質及水果。

2.運動：避免激烈運動大汗淋漓。

3.避免感冒：外出注意溫差及配戴口罩，感冒會導致腎功能數值出現劇烈的變動。

4.藥物：避免食用來路不明的中草藥。

陳冠宇提醒，冬天增加飲用熱湯的頻率，例如高湯、火鍋、薑母鴨、羊肉爐、湯麵，但對於腎臟病患者來說，熬煮較久的熱湯往往含有高鉀或高普林，對於已受損的腎臟來說會是更大的負擔，在秋冬季節時需要適度忌口，在吃火鍋時也要避免過量使用沾醬或食用加工食品。

他表示，若經常看到泡泡尿，或是健檢突然發現腎功能下降時，宜儘速就醫檢查與治療，尤其是有高血壓、高血脂、糖尿病、痛風等病史之患者，以免腎功能持續惡化。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法