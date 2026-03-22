健康網》林昶佐愛妻、大港開唱推手罹罕病 醫揭成人發病恐直接腦出血

大港開唱開辦20年，幕後推手策展人Doris罹患罕見疾病「毛毛樣腦血管病變」。罕見疾病基金會指出，大人、小孩發病症狀不太一樣，成人較嚴重，通常是顱內出血。（出日音樂提供）



〔健康頻道／綜合報導〕大港開唱開辦20年，幕後推手策展人Doris罹患罕見疾病「毛毛樣腦血管病變」，她說，與夫婿閃靈樂團主唱Freddy林昶佐住在芬蘭還好，但一回台灣緊張感又回來了。罕見疾病基金會指出，「毛毛樣腦血管病變」是腦部中型或大型動脈血管阻塞，造成小血管代償性雜亂無章地生長，因亂成一團而形成煙霧狀。

Doris是在健檢中發現患有腦血管疾病，而她的母親也是罹患此症不幸病逝，因此，林昶佐放棄競選立法委員連任，與妻子前往芬蘭接下代表職務。Doris談著大港開唱，「20歲了，近幾年每次大港開唱兩天活動都吸引30萬人次」，年年舉辦但壓力還是不小。

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Doris這次回來有去健檢，她指出，「毛毛樣腦血管病變」沒有特效藥，只能照顧好自己生活，調整好自己的作息。

根據罕見疾病基金會衛教資料指出，這是一種慢性進行性腦血管閉塞疾病，主要的原因是由於顱內大血管閉塞，導致小血管代償性雜亂生長，異常毛細血管長成一團，而形成煙霧狀，所以也稱之為「煙霧病」，患者會出現出血性中風、反覆性小中風、感覺運動神經麻痺及偏頭痛等症狀。

罕見疾病基金會指出，發病年齡6個月到67歲都有可能，好發年齡為15歲以下兒童或30-40歲之間成年人。好發於亞洲人，歐美人士比較少見。另外也可能因為一些其他疾病或遺傳疾病引發毛毛樣腦血管疾病。如唐氏症，神經纖維瘤疾症，威廉氏症候群（William’s Syndrome）等。發病的症狀因年齡而有差異：

●兒童：首次出現的症狀通常是暫時性缺血或中風居多。腦出血在兒童較少見到。患者會有肌肉無力、單側偏癱或麻痹、癲癇、感覺障礙、不自主動作、頭痛及頭暈。智能障礙或永久性的神經缺損可能發生。兒童發生常在過度換氣或憋氣後產生。

●成人：症狀通常是顱內出血，並有突發性劇烈頭痛。其他的症狀包含不安的意識不清、語言障礙、感覺認知障礙、視力受到影響等。

罕見疾病基金會表示，目前此症的治療方式為症狀治療，並沒有辦法阻止疾病的進展。症狀治療著重於腦血管重建手術，治療應早期開始，以預防腦組織因血管狹窄（vascular stenosis）而產生臨床症狀。最常施行的腦血管重建手術為頭皮淺顳動脈與腦表面中大腦動脈接合術。藥物治療通常視併發症的狀況而定。不過，腦血管剛植入後的3個月到半年間，血管重新生長的過程中，常會伴隨頭暈、嘔吐的現象，讓人十分不舒服。

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