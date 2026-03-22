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看牙好難4-4》重症未進食不用口腔治療？ 醫揭照顧者常放棄、忽視

2026/03/22 20:45

居家重症孩童均使用呼吸器，台灣重症兒360發展協會秘書長楊玲玲指出，發現不少照顧者誤以為沒有經口進食，就不需要進行口腔照顧，對於障礙者的口腔照顧意識與能力明顯不足。（資料照）

居家重症孩童均使用呼吸器，台灣重症兒360發展協會秘書長楊玲玲指出，發現不少照顧者誤以為沒有經口進食，就不需要進行口腔照顧，對於障礙者的口腔照顧意識與能力明顯不足。（資料照）

〔記者林志怡、侯家瑜／台北報導〕在制度與人力問題外，對特殊需求者而言，看牙困難更體現在日常生活中。身心障礙團體指出，無障礙環境不足、就醫流程不友善，加上照顧負擔沉重，讓不少家庭最終選擇放棄口腔治療。

許多身心障礙者受限於移動能力與身體條件，難以自行前往醫療院所。台灣重症兒360發展協會秘書長楊玲玲指出，身心障礙者的口腔照顧除攸關口腔健康、蛀牙風險外，也與肺炎息息相關，在口腔健康不佳的情況下，患者因感冒、嗆咳而引發肺炎的機率將明顯增加，且若肺炎反覆發生，亦衍生出肺部慢性病變。

近5年牙特計畫

近5年牙特計畫

楊玲玲指出，目前協會照顧100多位居家重症孩童，均使用呼吸器，其中3分之1有氣切，另有部分因吞嚥障礙，使用胃造廔管，發現不少照顧者誤以為沒有經口進食，就不需要進行口腔照顧，對於障礙者的口腔照顧意識與能力明顯不足。

此外，楊玲玲表示，即使照顧者有心安排患者定期洗牙，能提供居家診療的牙醫師也非常有限，外出就醫則會遇到需要攜帶大量設備、提供服務的醫療院所太少，醫院大排長龍、一般診所無障礙空間不足，出入不方便等情況，許多照顧者因此在無奈之下放棄重症兒口腔照顧，需要政府提出整合性的改善方案。

身障盟秘書長洪心平也指出，看牙醫對身障者而言是一場巨大的挑戰，許多病友無法理解醫療程序，容易產生劇烈抗拒，許多「特需牙科」個案需要麻醉科醫師配合並在大醫院進行，每次看診成本與風險都等同於一場手術，政府應強制要求「新設診所」納入無障礙設計，打破醫療不平權的現況。

針對長者部分，台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，失智長者因認知功能受損，牙科治療時常因恐懼而咬傷醫師、拒絕配合等，且特需牙科資源集中於大醫院，社區診所就醫受阻，政府應推動「醫療分級」與「各科失智培訓」，鼓勵各科醫師提升失智辨識力，讓輕度失智者能在基層診所獲得妥善照顧。

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