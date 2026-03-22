看牙好難4-3》特需牙科不僅人力不足 醫界也點名「分流失靈」真相

特需牙科治療較為複雜，且量能多集中在少數示範中心，醫界指出基層服務與登記數字存在明顯落差。（資料照）

〔記者林志怡、邱芷柔、羅碧／台北報導〕特需牙科不只面臨人力不足，醫界也點出分流失靈問題。台大醫院特殊需求者牙科醫療服務示範中心主任陳信銘指出，特需牙科治療較為複雜，不僅耗時，也需要更多輔助與監測，且量能多集中在少數示範中心，基層服務與登記數字存在明顯落差，讓既有人力難以轉化為實際服務量能。

身心障礙、高齡等特殊需求者因身心條件限制，進行牙科治療需要更多的引導與監測措施，為服務此類患者，健保署推動「牙醫門診總額特殊醫療服務計畫」目前計有139家醫院、約1406家基層診所參與。

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不過陳信銘直言，實際服務量能並不如帳面充足，特需牙科專科人力多集中在7家示範中心，其他院所量能有限，且不少人力是由其他牙科專科支援，難以穩定投入。

近5年牙特計畫

陳信銘表示，特需個案常因認知或身體限制，配合度較低，醫師除了需具備行為誘導能力，面對高血壓等系統性疾病患者，也必須同步監測血壓、血氧等生理數據，確保治療安全，因此每次看診都更耗時。

因此，雖有不少基層診所登記提供特需者服務，實務上卻常因無障礙設施不足，導致特需者無法進入院所，或認定個案「病情複雜」，建議轉往示範中心，導致醫學中心負擔沉重，基層難以承接，轉銜機制難以順利運作。

人力方面，陳信銘說，台灣逾600名特需牙科專科醫師，為牙科10大專科中人數第3多，但實際投入特需者服務者不到3成，顯示人力未有效轉化為服務量能。他強調，帳面數字與實際需求仍有落差，特需個案集中於醫學中心，整體體系運作不順，盼政府加強人力配置與醫療分流。

衛福部口腔健康司司長張雍敏表示，特需族群範圍廣泛，隨著人口老化與健康平權意識提升，需求確實持續增加。目前全台約有633名特需專科醫師執業，依2025年資料，也有116家醫院設有身心障礙特別門診；在健保制度設計下，也持續鼓勵醫院與診所投入服務，整體資源正逐步擴充，未來也會持續推動醫療分級制度。

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