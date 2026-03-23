健康網》健身閃到腰別只怪姿勢錯 醫警告這因素恐釀腰傷

一位30多歲的男性平時有運動習慣，卻在一次硬舉訓練中閃到腰，中醫師進一步詢問發現，與他長達20多年便秘有相關聯；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一位30多歲的男性因硬舉時閃到腰就醫，一開始只是以為用力不當造成。然而，經過泰昌堂中醫診所中醫師黃才珊診察後發現，更不能忽視的原因是，病人累積了20多年的便秘，讓腹內壓長期偏高，這會讓腰椎承受更大的壓力，更容易在重訓時受傷。

黃才珊在臉書專頁「泰昌堂」與網站發文分享，這位患者是健身教練，他已經有20多年的便秘，幾乎4、5天才排便一次，治療時鬆解了他的腹部深層肌群，腰痛幾乎立刻緩解。

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便秘成了腰痛隱形元凶

為什麼鬆解腹部也能讓腰不痛？黃才珊說明，關鍵在於「核心肌群」與「腹內壓」的運作。人體核心結構如同一個密封的易開罐，由橫膈膜、骨盆底肌、腹橫肌與多裂肌組成，這4者協同運作，隨著呼吸，橫膈膜收縮下降、放鬆上升，腹部會改變形狀，形成一個可控的「腹內壓」空間。腹內壓足夠，脊椎就穩定；腹內壓過高或過低，都會讓脊椎受力失衡，引發腰痛。

他接著說，從中醫觀點來看，脾經像「簍子」包住腹與腰，脾經經筋從肚臍，循著腹部裡層一路往上連結並附著在脊柱內側面上。因此，腹部張力的失衡，也會牽動到腰背。

黃才珊解釋，宿便堆積使腸內容物變多，使得腸壁被撐開造成腹內壓被迫長期升高。這會導致2件事：核心肌群必須持續用力穩住軀幹；腰椎承受更大的壓力，活動度下降，更容易在負重訓練時受傷。這位患者是健身教練，平常就需要常常「開啟核心」，在硬舉、深蹲等訓練中都會提高腹壓，當他的腹壓本來就因便秘偏高，再加上訓練時的壓力疊上去，腰痛只是遲早的事。

治療之外，日常調整同樣重要。黃才珊建議，運動後應適度伸展腹部肌群，如瑜伽中的人面獅身式、上犬式、眼鏡蛇式，有助放鬆腹部。此外，改善便秘，飲食保養的核心是潤腸、補氣、理氣。足夠的膳食纖維、水分和油脂的攝取，有助排便；白米飯平補脾胃之氣，讓腸道有排便動力。

黃才珊總結，在食療養生之下若還是有便秘困擾，才需要中藥或針灸介入調理氣血虛實，避免反覆發作。

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