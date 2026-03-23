透視腸道菌》母乳補體篩選腸道菌 喝配方奶也可選菌護貝比

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

〔健康頻道／綜合報導〕母乳公認能提供嬰兒營養、免疫保護並塑造腸道菌相，這些益處已經被觀察數十年。但雖然早就知道母乳含有補體系統成分，補體在母乳中的「真正生理功能」卻一直是個謎。

這篇 Cell. 2024 Feb 1;187（3）:750-763.e20的研究使用小鼠模型發現：被缺乏補體的母鼠哺育的小鼠，在接觸腸道病原菌 Citrobacter rodentium 後迅速死亡；而喝到含有補體的野生型母鼠乳汁的小鼠則能耐受感染。進一步分析顯示，母乳補體能透過C1依賴但不需要抗體的機制，在嬰鼠腸道內直接針對特定革蘭氏陽性共生菌形成「膜攻擊複合物」（MAC），選擇性地裂解這些菌群，進而塑造對病原菌更有防禦力的腸道菌相。換言之，母乳補體不僅餵養，更「調校」新生兒腸道生態以增強保護力。

請繼續往下閱讀...

這項研究告訴我們，母乳的免疫功能比想像更「智慧」：它不只是把抗體傳給寶寶，而是透過補體「篩選」腸道菌群，讓嬰兒更能抵抗環境中的病原體。對家長而言，若條件許可，母乳哺餵對嬰兒腸道和免疫系統建立有不可替代的好處；若需配方奶，可關注添加益生菌或免疫活性成分的新配方。更廣泛來看，這也啟發醫學界思考：能否模擬母乳補體的「選菌護寶」機制，研發出幫助早產兒或免疫脆弱嬰兒的免疫與腸道健康的新策略。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法