自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》不吃肉可防大腸癌？ 營養師揭關鍵：吃法錯誤仍無效

2026/03/23 06:24

專家表示，高品質植物性飲食，與較低大腸癌風險有關聯；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，高品質植物性飲食，與較低大腸癌風險有關聯；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕為了降低罹癌風險，不少人平時飲食會以「植物性飲食」為主，這樣的觀念是只要不吃肉，比較不容易得大腸癌。然而，營養師謝宜芳指出，方向上有幫助，不過重點不只少肉，而是能兼顧整體飲食品質。一旦吃素多以白麵包、糕點、甜點等精製澱粉、高糖飲料、油炸素料，或是超加工食品，雖也算是植物性，未必具備保護效果。

謝宜芳在臉書專頁「謝宜芳老師的營養教室」發文分享，植物性飲食真的能降低大腸癌風險嗎？重點不是「有沒有吃肉」，而是你怎麼吃。目前多篇研究顯示，植物性飲食和較低的大腸直腸癌（大腸癌）風險有關聯，尤其是吃得比較健康的植物性飲食時，效果更一致。

高品質植物性飲食關鍵 

哪些食物屬於比較健康的植物性飲食？謝宜芳說明，不是只看「植物性」三個字，而是看你吃的是哪一種植物性食物。研究重點比較支持的植物性食物包括：蔬菜、水果、糙米、燕麥、全麥等全穀類、豆類與豆製品（黃豆、毛豆、豆腐等）、適量堅果與種子，這類食物吃得多，和較低的大腸癌風險的關聯比較穩定。

然而，並非所有「植物性飲食」都具備同樣效果。謝宜芳提醒，若素食者長期攝取大量精製澱粉，如白麵包、甜點，含糖飲料或是油炸素料與超加工食品，雖然仍屬植物性，但並不屬於健康型飲食，甚至可能帶來健康問題。除了多吃植物性食物，另一個重點是少吃加工肉，例如，香腸、火腿、培根、熱狗等；少紅肉，尤其吃很多、很頻繁；少高度精製穀物與超加工食品。

她還提到，目前的研究大多是「觀察性研究」，也就是長期追蹤很多人的飲食習慣，再看誰比較容易得病。這類研究很有價值，但它比較能告訴我們「有關聯」，不能百分之百證明「就是因為吃這樣才不會得癌症」。因此，比較正確的說法是，高品質植物性飲食，與較低大腸癌風險有關聯。有些回顧文章也明確建議，大腸癌高風險族群與大腸癌病人，飲食應以植物性食物為主，增加蔬果、全穀與適量膳食纖維。

謝宜芳表示，在日常實踐上可從簡單步驟開始，例如，每餐增加蔬菜攝取，至少半碗到一碗；可將部分白米或白麵替換為糙米或全穀類；每週增加豆類與豆製品 比例，並減少加工食品與含糖飲料。同時，可將部分加工肉替換為豆類、蛋或魚類等原型食物，逐步優化飲食品質。這樣做的重點不是「完美」，而是讓餐盤慢慢變成比例更高的「高品質植物性」。

謝宜芳總結，如果民眾長期吃素或純素，還要注意營養完整性，像是B12、鈣、維生素 D、鐵、鋅、Omega-3等營養素是否足夠，真正健康的飲食不是只看一個防癌目標，而是整體營養都要顧到。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中