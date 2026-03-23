健康網》不吃肉可防大腸癌？ 營養師揭關鍵：吃法錯誤仍無效

專家表示，高品質植物性飲食，與較低大腸癌風險有關聯；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕為了降低罹癌風險，不少人平時飲食會以「植物性飲食」為主，這樣的觀念是只要不吃肉，比較不容易得大腸癌。然而，營養師謝宜芳指出，方向上有幫助，不過重點不只少肉，而是能兼顧整體飲食品質。一旦吃素多以白麵包、糕點、甜點等精製澱粉、高糖飲料、油炸素料，或是超加工食品，雖也算是植物性，未必具備保護效果。

謝宜芳在臉書專頁「謝宜芳老師的營養教室」發文分享，植物性飲食真的能降低大腸癌風險嗎？重點不是「有沒有吃肉」，而是你怎麼吃。目前多篇研究顯示，植物性飲食和較低的大腸直腸癌（大腸癌）風險有關聯，尤其是吃得比較健康的植物性飲食時，效果更一致。

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高品質植物性飲食關鍵

哪些食物屬於比較健康的植物性飲食？謝宜芳說明，不是只看「植物性」三個字，而是看你吃的是哪一種植物性食物。研究重點比較支持的植物性食物包括：蔬菜、水果、糙米、燕麥、全麥等全穀類、豆類與豆製品（黃豆、毛豆、豆腐等）、適量堅果與種子，這類食物吃得多，和較低的大腸癌風險的關聯比較穩定。

然而，並非所有「植物性飲食」都具備同樣效果。謝宜芳提醒，若素食者長期攝取大量精製澱粉，如白麵包、甜點，含糖飲料或是油炸素料與超加工食品，雖然仍屬植物性，但並不屬於健康型飲食，甚至可能帶來健康問題。除了多吃植物性食物，另一個重點是少吃加工肉，例如，香腸、火腿、培根、熱狗等；少紅肉，尤其吃很多、很頻繁；少高度精製穀物與超加工食品。

她還提到，目前的研究大多是「觀察性研究」，也就是長期追蹤很多人的飲食習慣，再看誰比較容易得病。這類研究很有價值，但它比較能告訴我們「有關聯」，不能百分之百證明「就是因為吃這樣才不會得癌症」。因此，比較正確的說法是，高品質植物性飲食，與較低大腸癌風險有關聯。有些回顧文章也明確建議，大腸癌高風險族群與大腸癌病人，飲食應以植物性食物為主，增加蔬果、全穀與適量膳食纖維。

謝宜芳表示，在日常實踐上可從簡單步驟開始，例如，每餐增加蔬菜攝取，至少半碗到一碗；可將部分白米或白麵替換為糙米或全穀類；每週增加豆類與豆製品 比例，並減少加工食品與含糖飲料。同時，可將部分加工肉替換為豆類、蛋或魚類等原型食物，逐步優化飲食品質。這樣做的重點不是「完美」，而是讓餐盤慢慢變成比例更高的「高品質植物性」。

謝宜芳總結，如果民眾長期吃素或純素，還要注意營養完整性，像是B12、鈣、維生素 D、鐵、鋅、Omega-3等營養素是否足夠，真正健康的飲食不是只看一個防癌目標，而是整體營養都要顧到。

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