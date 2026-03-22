健康網》發霉水果切掉照吃沒關係？ 營養師警：黴菌早就滲透整顆

不少人惜食，習慣將水果發霉部分切除後繼續吃。然而，營養師高敏敏警告，這樣做不只可能傷害肝臟、腎臟，甚至提高癌症風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣氣候濕熱，近期天氣溫度越來越，水果保存不易，常常放一下就發霉。不少人習慣將發霉部分切除後繼續食用，認為這樣才不會浪費。然而，營養師高敏敏警告，這樣做恐怕潛藏健康風險，不只可能傷害肝臟、腎臟，甚至提高癌症風險。

水果只是部分發霉，這樣還能吃嗎？高敏敏於臉書專頁「高敏敏 營養師」發文分享，台灣天氣超級濕熱，水果放一下子就長出毛茸茸的黴菌，部分民眾習慣切掉有黴菌的部分後仍繼續吃。這樣的做法非常危險，「因為你看不到的黴菌菌絲，早就在水果裡面一路狂奔、瘋狂開趴」！其實黴菌早就滲透整顆。

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如何預防發霉水果

肉眼看不到，不代表它不存在。高敏敏說明，即使將發霉部位切除，其餘部分仍可能含有看不見的黴菌與毒素，食用後恐對身體造成影響，常見症狀包括噁心、嘔吐、腹痛與腹瀉，部分人甚至會出現頭暈與全身不適。

高敏敏提醒，務必注意的是，某些黴菌可能產生毒素，長期或大量攝取，恐對肝臟與腎臟造成負擔，甚至提高提高癌症風險。所以，發霉水果應整顆丟棄，切勿因為捨不得而冒險食用。

如果不小心吃到了發霉水果，應該怎麼處理？高敏敏提到，發霉水果立刻整顆丟掉，漱口並觀察身體狀況，如果造成腹瀉不停、發燒或明顯不適，最好速就醫。

民眾在日常中可以如可避免水果發霉？高敏敏建議，發霉就代表向整顆水果說掰掰，同時要保持環境乾爽通風、冷藏能延長新鮮度，另外要留意水果切勿買太多，更別囤太久，畢竟水果真的比我們想像的脆弱。

高敏敏總結，飲食安全不容忽視，別為了節省1顆水果而賠上健康。確保食材新鮮、正確保存，才是遠離黴菌風險的根本之道。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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