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一餐撐一個月？蟒蛇血中物質讓小鼠變瘦 研究關注人類應用可能

2026/03/22 11:51

研究團隊針對蟒蛇進食後的代謝機制進行分析，發現其血液中的神秘代謝物在抑制食慾方面顯示出潛力。示意圖。（法新社）

研究團隊針對蟒蛇進食後的代謝機制進行分析，發現其血液中的神秘代謝物在抑制食慾方面顯示出潛力。示意圖。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕蟒蛇吃一餐就能撐上一個月，背後的身體機制正引起科學家關注。最新研究發現，蟒蛇進食後體內會產生一種神秘物質，實驗證實這種來自「蛇血」的成分，能讓小鼠吃得更少、體重也隨之下降。相關研究為未來的體重管理提供了一種新方向。

據科學網站《Science Alert》報導，這項發表於《自然代謝》（Nature Metabolism）期刊的研究指出，研究團隊鎖定了球蟒與緬甸蟒。這類蟒蛇擁有極端的代謝能力，進食後新陳代謝能瞬間加速40倍，以應對暴飲暴食的生存模式。

在分析蟒蛇進食後的血液成分時，研究人員發現了208種代謝物會劇烈變動，其中一種名為「pTOS」的物質特別顯著，其濃度在進食後甚至飆升了1000倍。這種物質是由蟒蛇腸道細菌在分解胺基酸時所產生的代謝產物。

雖然pTOS的相關研究過去極少，但初步實驗顯示，人類體內也存在類似物質。這讓研究團隊假設：若能掌握這種物質的作用方式，或許能為未來的體重管理研究提供參考。

在小鼠實驗中，研究人員將高劑量的pTOS注入體內，結果顯示不論是體型肥胖還是纖瘦的小鼠，食慾都明顯下降。有趣的是，這些小鼠在進食減少與體重減輕的過程中，並未出現腹瀉、肌肉流失或能量衰退等常見減肥藥物的副作用。

研究人員分析，pTOS能夠直接活化大腦中負責控制飽足感的神經元。這或許解釋了蟒蛇為何在進食後能長時間維持飽足感。

儘管小鼠實驗顯示食慾下降與體重減輕，但研究團隊強調，這項發現目前僅限於動物實驗階段，距離轉化為人類減肥藥物仍有很長一段路。人體是否會產生同樣反應、安全性與長期影響為何，皆需更多證據支持。

這項發現目前仍屬初步科學觀察，並非治療肥胖的現成藥物，後續仍需經過嚴謹的臨床研究與驗證。

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