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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

新竹縣輔導住宿型機構照顧品質升級 推動獎勵計畫和教育訓練

2026/03/22 11:09

新竹縣府針對住宿型機構的照顧品質提供獎勵計畫，全縣43家住宿型機構有30家參與，最後由新竹臺大分院生醫醫院附設的護理之家榮膺114年度標竿機構。（取自竹縣府官網）

新竹縣府針對住宿型機構的照顧品質提供獎勵計畫，全縣43家住宿型機構有30家參與，最後由新竹臺大分院生醫醫院附設的護理之家榮膺114年度標竿機構。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕因應高齡長照的需求除了量也要質的提升，新竹縣政府高齡長照處針對住宿型機構的照顧品質提供獎勵計畫，全縣43家住宿型機構有30家參與，最後由新竹臺大分院生醫醫院附設的護理之家，獲選為新竹縣114年度的標竿機構，日前舉辦相關的計畫成果發表和教育訓練，讓更多住宿型機構可以見賢思齊。

新竹縣長楊文科說，縣內43家住宿型機構就有30家積極參與這次計畫，顯現相關業者對提升照顧品質的重視。評選後，新竹臺大分院生醫醫院附設的護理之家脫穎而出，主要是他們在制度建立、服務品質以及實務執行等面向都表現卓越，多項指標獲得評核委員一致肯定，所以榮膺縣內114年度的標竿機構。

縣府高齡長照處長許瑜庭說，這次計畫除鼓勵機構導入資訊系統與智慧照顧輔助科技，也著重於制度面與實務操作的整合，以利機構提升整體照顧品質與管理效能。而舉辦成果發表和教育訓練，則是期望促進各機構間的經驗交流與學習，帶動縣內更完善的長照服務環境。 

因應高齡長照的需求除了量也要質的提升，新竹縣政府高齡長照處針對住宿型機構的照顧品質提供獎勵計畫，並舉辦成果發表和教育訓練。（取自竹縣府官網）

因應高齡長照的需求除了量也要質的提升，新竹縣政府高齡長照處針對住宿型機構的照顧品質提供獎勵計畫，並舉辦成果發表和教育訓練。（取自竹縣府官網）

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