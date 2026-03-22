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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

桃市皮蛇疫苗補助綁預立醫療 團體諮商每人500元提高簽署意願

2026/03/22 09:55

桃園市去年起開辦皮蛇疫苗補助，市民須先流感、新冠疫苗施打及預立醫療決定。（衛生局提供）

桃園市去年起開辦皮蛇疫苗補助，市民須先流感、新冠疫苗施打及預立醫療決定。（衛生局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市帶狀皰疹（俗稱皮蛇）疫苗補助「綁」預立醫療決定（AD），不過，預立醫療決定諮商所費不貲，議員質疑恐讓疫苗補助窒礙難行，也讓市府美意打折扣，桃市府強調，預立醫療決定攸關民眾終身，不能視為申請補助的成本，自皮蛇疫苗開辦後，市民簽署預立醫療決定的意願明顯提高，去年簽署人數較前年多了1215人，另從今年1月起，衛生所5人以上團體諮商，費用降至每人500元。

桃園市去年7月起開辦皮蛇疫苗補助，除了設籍桃園市、年滿50歲等條件，還必須完成流感及新冠疫苗接種，以及簽署預立醫療決定書，才可享有「第1劑自費、第2劑免費」補助，若屬低收入戶或中低收入戶則2劑全額補助，由於預立醫療決定得自費且不便宜，皮蛇疫苗補助開辦後，議員多次質疑條件太嚴苛。

議員于北辰表示，皮蛇疫苗結合預立醫療立意良善，但市民施打完公費流感及新冠疫苗後，還必須先花3500元完成預立醫療，才能享有第2劑8500元疫苗補助，這一來一往形同政策打了6折，檢視桃園市皮蛇疫苗補助申請，開辦自今僅逾600人次完成，相較完成預立醫療決定人數仍有一大段差距，希望市府每半年滾動檢討，將預立醫療決定費用降低。

市長張善政強調，「帳不能這樣算」，預立醫療決定攸關民眾一輩子，市府希望趁著皮蛇疫苗補助的機會，提醒市民為後續醫療決定著想，不能算在皮蛇疫苗的成本；衛生局長賈蔚表示，私人醫院一對一的諮商費用可能會到3500元，但市府配合皮蛇疫苗補助，去年下半年即在13區衛生所開設預立醫療諮詢門診，現也提供5人以上團體諮商每人500元，費用是全國最低，而民眾進行預立醫療決定的目的，不一定都是為了要拿到皮蛇疫苗補助。

桃市府提供皮蛇疫苗補助，但市民須先完成預立醫療決定。（衛生局提供）

桃市府提供皮蛇疫苗補助，但市民須先完成預立醫療決定。（衛生局提供）

衛生局進一步說明，皮蛇疫苗補助自開辦到今年3月15日，補助共計679人次，去年8月起也於13區衛生所開設預立醫療決定諮商門診，截至目前13區衛生所已完成795份預立醫療決定簽署，今年1月起5人以上團體諮商，每人每次500元，提供民眾相關諮商服務，也降低預立醫療決定的自費負擔。

此外，衛生局分析，去年7月開辦皮蛇疫苗補助計畫後，該年度下半年確實提高民眾諮詢及簽署預立醫療意願書的意願，對提升整體簽署人數有正向助益，統計2024年全市共簽署2030人，去年簽署3245人。

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