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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》女染蛔蟲旺生育力？ 研究揭免疫轉變關鍵

2026/03/22 10:57

蛔蟲感染是生育的「催化劑」？根據一項針對玻利維亞原住民研究發現，寄生蟲感染與女性生育率有關聯，寄生蟲會改變宿主的免疫反應；圖為情境照。（圖取自freepik）

蛔蟲感染是生育的「催化劑」？根據一項針對玻利維亞原住民研究發現，寄生蟲感染與女性生育率有關聯，寄生蟲會改變宿主的免疫反應；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一項針對玻利維亞原住民研究發現，寄生蟲感染與女性生育率有關聯，寄生蟲會改變宿主的免疫反應。

科普專家葉綠舒在臉書上表示，自己在生了兩個孩子以後，就不能喝牛奶也不能吃香蕉了。因此，她查了不少期刊研究，發現母親在懷孕時，免疫系統會抑制第一型T細胞反應（TH1），提升第二型T細胞反應（TH2），好讓胎兒得以在媽媽肚子理好好地長大，不會一直被媽媽的免疫細胞攻擊。

葉綠舒指出，而寄生蟲（如蛔蟲與鉤蟲），正是調節這方面反應的佼佼者！牠們會讓宿主的TH2提升、TH1抑制，如此一來，牠們就可以舒舒服服地住在我們的腸道裡，不被免疫系統攻擊。

葉綠舒說，蛔蟲感染是生育的「催化劑」，有蛔蟲的媽媽生育數量則比無受感染者多生兩個小孩；僅感染鉤蟲者，比無受感染者少生3個孩子；同時感染蛔蟲與鉤蟲者則無明顯變化。

不少人有疑問，胎兒在媽媽肚子裡，媽媽的免疫系統怎麼會攻擊自己的孩子？葉綠舒指出，胎兒確實是媽媽的，但是只有一半的基因來自媽媽；所以媽媽的免疫系統會認出另一半的「外人」。但是，懷孕會啟動上面所說的免疫調節，所以胎兒不會被攻擊。

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