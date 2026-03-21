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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》顧婕直腸癌4期轉移 醫再次給標靶治療建議

2026/03/21 17:46

本土藝人顧婕的直腸癌4期，癌細胞轉移到肝、肺和腹膜。她依然不做積極西醫治療，並透露，醫師已給她2條路選擇。（取自顧婕IG）

本土藝人顧婕的直腸癌4期，癌細胞轉移到肝、肺和腹膜。她依然不做積極西醫治療，並透露，醫師已給她2條路選擇。（取自顧婕IG）

〔健康頻道／綜合報導〕本土藝人顧婕為直腸癌4期，癌細胞轉移到肝、肺和腹膜。高雄醫學大學附設中和紀念醫院指出，大腸直腸癌合併有遠端器官轉移時（常見轉移部位包含肝臟、肺臟、卵巢、腹膜及非區域淋巴結等），臨床上稱之為第4期或轉移性大腸直腸癌。

顧婕在2年前確診為直腸癌4期，年初時她透露，癌指數（CEA）再度攀升，數值甚至高到讓她自嘲「比 101 還高」。但在過去的2年，她堅持不接受化療或標靶藥物，改採自然療法及手術切除。

在今年春節她去台南做活動，劇烈的疼痛讓顧婕向醫師求救，在接受6顆類嗎啡的止痛藥後趨緩。

根據高醫醫訊衛教資料指出，病患的臨床狀況是否適合接受手術切除或抗癌藥物治療，如果評估為「不適合」則給予病患最佳支持性療法，治療目標以舒緩病人不適為主，而非針對癌症本身治療。

高醫指出，如果評估為「適合」則會再細分病灶為「手術可切除」或「手術不可切除」。經評估「手術可切除」者是少數可完整切除原發病灶及轉移病灶者，術後再給予輔助性抗癌藥物治療，預後會是第4期大腸直腸癌患者中最好的。而「手術不可切除」者，治療目標則優先考慮控制疾病及縮小腫瘤，以抗癌標靶與化學藥物治療為主，部分病人可輔助以放射線治療以加強局部腫瘤之處置成效。

目前顧婕縱使已轉移至多重器官，但依然堅持不做化療，之前原本要做標靶治療，最後還是放棄了。她說，醫師指引2條路的選擇，「第1條是打T細胞免疫加標靶，第2條就是求神拜佛」，目前她持續以「自然療法」治療。

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