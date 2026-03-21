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健康網》女生最困擾的黑脖子！ 原來是吃太甜惹禍

2026/03/21 17:16

健康網》女生最困擾的黑脖子！ 原來是吃太甜惹禍

營養師邱世昕表示，女生脖子膚色變黑，別以為是自己清潔不到位，那不是污垢，那叫做「棘皮症」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕女生最怕脖子黑黑的，以為洗不乾淨，使勁地用力搓洗。營養師邱世昕表示，別再用力搓了，那是「胰島素」在求救的警訊。

邱世昕於臉書專頁「營養師教練-世昕」發文分享，不只是脖子黑黑，還有脖子後面、腋下，長了小肉芽，非常困擾。姊妹們更是不解，這個黑怎麼清不乾淨。

邱世昕解釋，那不是污垢，那叫做「棘皮症」與「瘜肉」。長期吃太多精緻澱粉、甜食，體內的「胰島素」會處於極高的狀態。因為過高的胰島素不只會囤積脂肪，還會刺激皮膚細胞「過度生長」，導致角質增厚、色素沉澱，甚至長出一顆顆小肉芽。

邱世昕表示，放下去角質霜，從飲食控制做起，真正治本的方法是控糖：

1.戒掉手搖飲和精緻甜點。

2.每餐遵守「菜、肉、飯」的進食順序。

3.每天能動就要動一動。

邱世昕說，只要胰島素降下來，脖子那圈黑黑的印記，竟然自己慢慢淡掉了！

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