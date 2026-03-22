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健康網》癢到不行？醫：窗台上鳥巢恐帶來禽蟎

2026/03/22 08:20

不少人有晚上突然癢到難以入眠的經驗，皮膚科醫師宋奉宜建議，可以檢查窗台是否有鳥巢。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少人有晚上突然癢到難以入眠的經驗，皮膚科醫師宋奉宜建議，可以檢查窗台是否有鳥巢。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕窗台上小鳥吱吱喳喳，身上卻忽然出現成群紅疹，劇癢讓整晚難以安眠。真正之原因，也許是鳥巢裡的禽蟎。

中華民國美容醫學醫學會常務理事，皮膚科醫師宋奉宜指出，禽蟎是蜘蛛的親戚（蛛形綱），雖然不會飛也不會跳，卻有很強的爬行能力。牠們只有0.5～1毫米大小，看起來就像移動的細小黑點。一旦雛鳥離巢或鳥巢被移走，失去食物來源的牠們就會鑽進窗縫、冷氣孔，爬進室內找人類「加菜」。

誰才是咬你的真兇？

宋奉宜表示，觀察叮咬的位置與環境線索，即可推測可能的嫌犯：

1.禽蟎：爬行類，鑽進衣服裡偷襲。

常見區域：腋下、腰際、胸前或內衣邊緣等衣服覆蓋的溫暖處。

關鍵線索：窗台有鳥巢或冷氣外機；晚上睡覺時感覺特別癢。

2.跳蚤：跳躍類，從小腿向上彈跳。

常見區域：腳踝、小腿或襪子邊緣，疹子散佈卻成群出現。

關鍵線索：家裡有毛小孩，或是36小時內去過草叢、地下室。

3.床蝨（臭蟲）：爬行類，旅行帶回來的禮物。

常見區域：手臂、脖子等裸露處，未必鑽爬到私密處。

關鍵線索：爬行類沿路叮咬，疹子常排成一直線或三角形，被戲稱為「早餐、午餐與晚餐」。

4.蚊子：飛行類，隨機叮咬，消退較快。

常見區域：臉部、手腳甚至脖子等裸露肌膚。

關鍵線索：紅疹無序分布；因為是人類的常見接觸原，紅腫通常很快消退。

為什麼禽蟎這麼煩？認識牠的3大特徵

1.專挑「隱私處」下手：禽蟎能夠鑽進衣服遮住的地方，所以光靠長袖長褲是防不住牠們的。

2.身懷「隱身術」：牠們的身軀比芝麻粒還小，不跳躍也不容易引起注意；加上半透明或棕黑色的身軀，沒仔細看根本發現不了。

3.深夜的「吸血鬼」作息：禽螨在夜間最活躍；加上環境安靜，輕微叮咬就會引起明顯癢感，嚴重干擾睡眠品質。

為什麼這麼癢？禽蟎「無毒」但會讓你「過敏」

宋奉宜解釋，禽蟎叮咬時會注入唾液。雖然牠的唾液沒有毒性，但唾液中的蛋白質會觸發人體的「免疫警報」：

1.免疫過敏：身體把這些外來蛋白質當成敵人，釋放組織胺導致紅腫、發癢，產生類似蕁麻疹的反應。

2.反應因人而異：因為過敏反應具有體質差異，因此每個人的表現並不相同。有些人完全沒感覺，有些人則癢到想撞牆。

3.不適感超持久：相對於叮咬的傷口搔癢，免疫反應的平息速度較久，搔癢感至少會持續1到3週，甚至感覺蔓延全身。

被叮了免驚「黃金救護」3原則

宋奉宜提醒，如果發現皮膚出現成群紅疹，請記住急救3步驟：

1.立刻清潔：立刻換下外衣，用溫水和溫和沐浴乳沖洗皮膚，洗掉可能殘留的蟲體與唾液。

2.絕對不要抓：雖然癢感很嚴重，但抓破皮會讓細菌入侵，嚴重時會導致「蜂窩性組織炎」。

3.冰敷止癢：局部冰敷可以降低癢感。若需口服或外用藥物，請務必諮詢專業醫師。

什麼情況要就醫？3個警訊別硬撐

1.快速擴散：紅腫熱痛等發炎反應迅速擴張，或者區域沒變大但越來越痛。這時候趕快就醫。

2.傷口異常：原本的小腫塊開始流膿、破皮，或出現像蜂蜜一樣的黃色痂皮。表示傷口的感染程度更嚴重了，一定要找專業醫師處理，千萬別輕忽。

3.影響生活：持續搔癢導致無法睡眠，或症狀超過2週未改善。專科醫師可以幫你改善你的生活品質。

打造「禽蟎禁區」的黃金堡壘

1.移除鳥巢：這是最重要的步驟！清理時務必戴口罩、手套，以避免吸入粉塵。

2.物理阻隔：安裝紗窗、防鳥網；陽台也要設置措施以防鴿子再次定居。

3.高溫清洗：如果擔心禽螨入侵寢具、衣物，請用60度以上熱水清洗並烘乾。

4.環境除蟎：使用吸塵器清理窗台邊緣，必要時使用合法的安全殺蟎噴劑處理縫隙。

宋奉宜提醒，野生的鳥類保持遠觀即可。鳥羽中的禽蟎、糞便中的隱球菌都是健康風險，千萬別讓牠們帶著疾病到家裡當鄰居喔！

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