健康網》男星猝逝揭「馬尾症候群」 錯過黃金時間恐終身癱瘓

美國男演員尼古拉斯．布倫登（Nicholas Brendon）日前於睡夢中離世。他生前因馬尾綜合症手術後，造成肛門周圍麻木以及大小便失禁，性情更不穩定。中國醫藥大學附設醫院指出，神經損傷是不可逆的，甚至可能導致長期癱瘓。（取自Nicholas Brendon IG）

〔健康頻道／綜合報導〕美國男演員尼古拉斯．布倫登（Nicholas Brendon）日前於睡夢中離世，享年54歲，他生前飽受疾病折磨，一直在接受治療，公開談論自己與憂鬱症以及酒精和藥物成癮作鬥爭的經歷，以及先天性心臟缺陷、馬尾症候群（CES）。

尼古拉斯．布倫登在5年前接受脊椎手術，而這次手術造成他的肛門和陰莖癱瘓，典型的症狀包括失禁、下肢無力、鞍區麻木，有時還會出現性功能障礙。馬尾症候群是一種脊椎底部神經根受到壓迫的疾病，會導致腰痛、放射至腿部的疼痛、肛門周圍麻木以及大小便失禁。

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根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料指出，馬尾症候群是壓迫到脊髓尾端神經（馬尾神經），引起嚴重的大小便失禁、會陰麻木、腿部無力等問題。若沒有在24-48小時內進行緊急手術減壓，神經損傷是不可逆的，甚至可能導致長期癱瘓。

中醫大附醫表示，雖然當神經損傷已經造成不可逆的損害，治療的重點會從「完全康復」轉向「功能改善」和「防止進一步退化」，仍有一些方法可以嘗試：

1.介入性治療：即使有部分神經損傷，仍可考慮使用類固醇注射、硬膜外注射或經皮神經電燒術來減少神經發炎與疼痛，並幫助緩解症狀。這些方法可改善痛感、麻木，部分患者還可恢復部分活動能力。

2.物理治療與復健：經過神經損傷後，核心肌群強化訓練與步態訓練依然能幫助部分患者恢復日常活動能力。功能性復健，如平衡訓練、走路訓練、伸展運動等，對於維持生活品質非常重要。

3.外科修復手術：如果神經受損相當嚴重且影響生活品質，且存在椎間盤突出或椎管狹窄，還是可以考慮進行手術修復，像是脊椎減壓手術可去除突出的椎間盤或關閉椎管狹窄神經根釋放手術，以及減少神經壓迫，盡可能恢復神經功能。若是馬尾症候群或椎間盤突出合併肌力持續退化，早期手術依然是最好的選擇，能減少持續損傷。

4.疼痛管理與生活品質調整：對於有持續疼痛的病人，可能會需要更積極的疼痛管理策略，使用慢性疼痛治療的方法，如藥物調整、神經阻斷療法、脊髓刺激器等。

生活品質的調整，包括使用輔助器具、座椅或走路輔助工具，協助病人在日常生活中仍保持自理能力。

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