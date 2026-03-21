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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》健身後勿喝這飲品 營養師：肌肉白練、肚全脂肪

2026/03/21 18:41

營養師林雨薇提醒，在運動後喝酒，恐造成「白練」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

營養師林雨薇提醒，在運動後喝酒，恐造成「白練」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕喝酒頂多就是隔天宿醉、頭痛、沒精神？營養師林雨薇在臉書粉專「林雨薇 營養師」表示，長期大量飲酒埋的雷，不只肝，還會一路影響你的肌肉、代謝、荷爾蒙、營養素利用，甚至讓脂肪更容易往肚子堆。「原本以為喝一杯放鬆，身體其實已經默默在加班。」

林雨薇提出飲酒造成的問題：

肌肉合成效率被拖慢

林雨薇提醒，「酒喝多，肌肉真的比較難長。」酒精會干擾骨骼肌蛋白質代謝（阻斷mTOR路徑），酒後會抑制肌肉蛋白質合成。

也就是說，你明明有訓練、有補蛋白質，理論上身體應該要幫你修復、增生、長肌肉，結果酒精一進來，這個流程就容易被拖慢。「你有在練，不代表身體有乖乖幫你長肌肉。」

代謝相關的荷爾蒙系統被干擾

很多人只把喝酒想成「多喝了幾百大卡」，但它影響的不只是熱量，還可能影響你的內分泌系統。

長期大量飲酒，可能干擾下視丘－腦下垂體－甲狀腺軸，進一步影響代謝相關荷爾蒙的調控。部分研究也發現，慢性飲酒者的周邊甲狀腺荷爾蒙可能下降。雖然精準的說「喝酒不一定喝到甲狀腺低下」，但長期大量飲酒，還是可能讓你的荷爾蒙調節和代謝狀態變得不理想。

營養素與B群失衡

有些人越喝越累、越喝越沒精神，不只是睡不好，也可能和營養素失衡有關。長期飲酒的人，常見葉酸、維生素 B1、B6 等營養素缺乏風險增加。原因不只是飲食品質變差，還包括酒精會影響營養素的吸收、儲存、代謝與利用。酒喝多，容易讓代謝需要用到的營養素運作變得不順。

恢復力下降、肌肉修復效率變差

林雨薇坦言，這點很容易被忽略。很多人以為有運動就能抵銷喝酒的傷害，但問題是：酒精不只影響你長肌肉，還會影響你修復肌肉。長期大量飲酒可能加劇肌肉分解，阻礙訓練後的組織修復，讓恢復速度下降、疲勞感更明顯，運動表現也可能跟著打折。「所以不是最近訓練效果不好，有時候是你一邊練，身體一邊被拖後腿。」

干擾脂肪代謝，內臟脂肪上升

很多人說自己明明吃得沒有特別多，但肚子就是越來越明顯。這時候，酒真的可能有參一腳。表示，酒精代謝會擾亂肝臟脂質代謝，促進脂肪堆積與脂肪肝形成；較高酒精攝取量也和腹部肥胖、內臟脂肪增加有關。

也就是說，酒不只是一杯液體熱量，它還可能讓脂肪更容易往腹部和內臟堆。不少人，不是單純變胖，是身體開始往「四肢纖細，但肚子先出來」的方向走。

「酒量是練出來的」其實是迷思

最後這句話，真的很常聽到：「我喝久了，酒量有練起來。」先講結論：喝得下，不一定就代謝比較強。酒量好。肌肉量比較多的人，因為總體水分通常較多，血中酒精濃度上升速度可能比較慢一點；但這不代表酒精代謝能力就比較強。

乙醇代謝主要還是和 ADH、ALDH 等酵素系統有關，而這些差異很大一部分和基因有關。肌肉多，可能只是讓你「比較晚醉」；但不代表不會傷到你的身體。

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