兒童止痛藥依普芬口服懸液劑 在美召回9萬瓶

兒童止痛退燒藥依普芬口服懸液劑，因含有不明黑點與膠狀物質，在美國召回近9萬瓶。（圖擷自藥品經銷商Henry Schein網站）

〔即時新聞／綜合報導〕由印度藥廠Strides Pharma生產、Taro Pharmaceuticals在美經銷的兒童止痛退燒藥依普芬口服懸液劑（Ibuprofen Oral Suspension），因含有不明黑點與膠狀物質，在美國召回近9萬瓶。

據《美聯社》報導，美國食品藥物管理局（FDA）表示，當局在接到消費者舉報後啟動召回程序，目前歸類為極低風險，亦即對消費者造成嚴重傷害、嚴重健康後果的可能性很低。

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FDA指出，召回產品為兒童依普芬口服懸液劑漿果口味，主要是讓2歲至11歲兒童服用，尚不清楚裡面的異物是什麼，Strides Pharma、Taro Pharmaceuticals對此暫未回應。

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