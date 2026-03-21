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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》240萬人認證：1部位有力最長壽

2026/03/21 13:01

你有測量過「握力」嗎？營養師老辜引用研究指出，握力不只是肌力，更是整體健康與老化速度的重要指標。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

你有測量過「握力」嗎？營養師老辜引用研究指出，握力不只是肌力，更是整體健康與老化速度的重要指標。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕營養師老辜在粉專「老辜營養與科學」引用一項發表於運動醫學期刊的研究：該研究整合全球69個國家、240萬名成人資料，建立目前最大握力常模。結果發現，握力不只是肌力，更是整體健康與老化速度的重要指標。

研究顯示，握力較低的人，與全因死亡、心血管疾病、身體功能退化與失能風險增加有關，甚至其預測能力可能高於收縮壓。這是因為肌力，同時反映代謝健康、慢性發炎、營養狀態與神經系統功能，本質上是一種「全身狀態的縮影」。

老辜說明，人類握力通常在30到39歲達到巔峰，之後逐漸下降，約60歲後流失加快。若百分位落在同年齡最低20%，代表健康風險較高。好消息是，肌力是可以逆轉的。透過規律的肌力訓練，我們能延緩老化、維持行動能力與生活品質。

老辜總結，「握力不只是力氣，而是一個溫柔的提醒。從自己開始，再關心長輩，一點一滴的把肌力累積回來。我們一起把健康，握在手中！」

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