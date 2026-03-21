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蛋白質13份不是人人吃 營養師揭2族群才需要

2026/03/21 12:33

新版飲食指南草案是依「每日總熱量」分級設計，且強調植物性蛋白質；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

新版飲食指南草案是依「每日總熱量」分級設計，且強調植物性蛋白質；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕新版國民飲食指南草案將蛋白質攝取上限提高至13份，引發外界關注「是否吃太多」？對此，癌症關懷基金會營養師黃淑惠指出，13份並非全民標準，而是針對「高熱量需求者」與「疾病恢復期患者」設計，一般民眾每日攝取約5至7份即可，不必過度擔心。

黃淑惠說明，新版飲食指南草案是依「每日總熱量」分級設計，從1200大卡至3500大卡不等。當熱量需求達3500大卡時，豆魚蛋肉類攝取量才會對應到13份。以每公斤體重約需35大卡估算，這類族群多為體重約100公斤或體型高大者，蛋白質需求自然較高。

她進一步指出，若以目前建議每公斤體重攝取1.2至1.5公克蛋白質推算，體重100公斤者每日蛋白質需求可達120公克以上，換算約為13份，因此該上限屬「計算結果」，而非一般人日常建議。

回到一般民眾，黃淑惠表示，中等體型男性每日熱量約2000至2200大卡，蛋白質攝取約6至7份；女性約1800至2000大卡，則約5.5至6份，整體約落在每公斤體重1.2公克左右，與現行健康建議相近。

她強調，13份主要適用於「高代謝與組織修復需求者」，包括癌症治療中、術後恢復期及燒燙傷患者。這類族群因組織大量流失與修復需求增加，蛋白質與熱量需求顯著提高。

以癌症與術後患者為例，在放射治療、化療或手術後，身體處於高度分解與修復狀態，蛋白質需求明顯上升。臨床上常建議每日攝取約12至13份蛋白質，必要時也會搭配蛋白質補充品，以避免肌肉流失與營養不良。

「如果不把蛋白質補上來，會追不上身體流失的速度。」黃淑惠說，癌症患者常出現所謂「惡病質」，蛋白質快速流失，因此需提高攝取量，這也是指南拉高上限的原因之一。

不過，她也提醒，高蛋白飲食並非人人適用。慢性腎臟病患者需限制蛋白質攝取，建議降至每公斤體重約0.6至0.7公克，約為一般建議量的一半，以避免腎臟負擔惡化。

此外，相較美國飲食指南，台灣新版草案特別強調「植物性蛋白質」。黃淑惠指出，透過豆類等植物性來源取代部分紅肉，有助降低飽和脂肪攝取，也更符合健康與永續飲食原則。

整體而言，蛋白質攝取從3份到13份的差異，反映的是不同體型與健康狀態需求，而非全民一致標準。黃淑惠提醒，民眾不需追求高量蛋白質，依自身體型與健康狀況攝取，才是關鍵。

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