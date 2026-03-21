健康網》「再舔啊」HPV病毒很會鑽 醫：菜花可以長在口腔

博元婦產科院長蔡鋒博表示，HPV可能長在人體皮膚與黏膜，甚至有長在口腔內的案例。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近日有報導指出，一名5旬男士尋芳問柳，感染俗稱「菜花」的尖型濕疣後，因為共用毛巾而傳染給母胎單身、無性經驗的20多歲兒子。實際上菜花不僅會出現在私密處上，博元婦產科院長蔡鋒博在臉書粉專「博元婦產科不孕症治療試管嬰兒中心」提出3項驚人案例，說明HPV非常狡猾，能夠附著於皮膚與黏膜表面，「甚至會長在口腔中！」

蔡鋒博直言，多數人一聽到「菜花」，以為它只會長在私密處。但病毒這傢伙可不是乖學生，它比較像一個很會偷渡的搗蛋鬼，哪裡有機會，它就往哪裡鑽。

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這個病毒叫做「HPV」（人類乳突病毒）。它最喜歡住在皮膚和黏膜表面，像是外陰、陰道、子宮頸、肛門，也可能跑到口腔、舌頭、喉嚨後面。有些型別會長出像小花椰菜一樣的突起，所以大家俗稱叫「菜花」。

蔡鋒博提出3個病例：

病例一：64歲男子，菜花長到口腔裡

蔡鋒博提出第一個案例，是一位 64 歲男性。他本來不是來看嘴巴的，而是跑來問能不能打 HPV 疫苗。仔細追問才知道，原來他因為口腔疼痛，到醫學中心口腔外科檢查，靠近懸壅垂附近的地方被切片，結果證實是口腔菜花。「這就像有人以為家裡只有前門會遭小偷，結果小偷竟然從後門翻進來。」

很多人以為 HPV 只會出現在生殖器，沒想到嘴巴也可能遭殃。醫學上，HPV 的確可以感染口腔與咽喉。某些 HPV 還和口咽癌有關，尤其是喉嚨後方、扁桃腺和舌根這些地方。HPV 相關癌症通常不是一感染就馬上發生，而是可能經過很多年才慢慢出現。

病例二：年輕型男，舌頭後方長出像菜花的東西

第二個案例，是一位 20 多歲男性。他來門診時直接說：「我嘴巴長菜花。」蔡鋒博檢查舌頭右後方，真的有一個像小花椰菜的突起物。蔡鋒博提醒：嘴巴裡長東西，不是每次都只是火氣大。

蔡鋒博補充，不是嘴巴裡任何白點、凸起、肉芽都一定是菜花。有些可能是發炎、有些是良性增生、有些才是 HPV 相關病灶。真正要分清楚，還是得靠醫師檢查，必要時做病理切片。這種事不能靠腦補，不然很容易把小石頭看成隕石。

蔡鋒博提醒，坊間常以為「打疫苗就能把菜花治好」，這也不完全對。HPV 疫苗主要功能是預防新的感染，不是用來消掉已經長出來的病灶。

病例三：私密處長菜花，手上也長疣

第三個案例，是一位年輕女性。她因為外陰搔癢就醫，發現陰道口有菜花；同時，她手指也長了一粒一粒的病毒疣。這就像同一個家族裡出了好幾個長得不太一樣的表親。

它們都可能和 HPV 有關，但不一定是同一型別。HPV 有很多型別。有些型別比較喜歡長在皮膚，形成手上的尋常疣；有些則比較常長在黏膜，形成生殖器疣，也就是俗稱的菜花。

所以，手上的疣和私密處菜花可能有關，但不能光靠猜就說一定是同一個來源。要真正證明，通常需要更進一步的型別分析。

蔡鋒博總結處理方式：

第一，有異常就早點看醫師。嘴巴、舌頭、喉嚨、私密處、手指，只要有不明顆粒、肉芽、白斑、紅斑、久不癒合，就不要硬撐。

第二，治療方式很多，但沒有一招打天下。生殖器疣常見治療包括外用藥、冷凍治療、電燒、雷射或切除等，會依部位、數量與大小決定。CDC 也指出，沒有單一治療方式對所有患者都最好。

第三，疫苗是預防，不是橡皮擦。HPV 疫苗最重要的價值，是預防未來新感染與相關癌症風險。常規接種建議集中在年輕族群；成年人是否接種，需依年齡與個人風險和醫師討論。

蔡鋒博最後總結：菜花不是天上掉下來的，而是病毒留下的腳印。「很多人以為菜花只是私密處的小問題，其實 HPV 的影響範圍不只如此。它可以感染子宮頸、外陰，也可能出現在口腔、舌頭、咽喉，甚至某些手部疣也和 HPV 有關。臨床上最怕的不是只有表面的疣，而是患者拖延不處理，或忽略某些高風險 HPV 帶來的癌前病變與癌症風險。」

蔡鋒博提醒，「如果口腔、舌頭、喉嚨或私密處出現不明顆粒、白斑、紅斑、疼痛、搔癢或久不癒合病灶，應儘快由專科醫師評估。HPV 疫苗很重要，但它是預防工具，不是把現有病灶變不見的魔法針。最穩當的做法，還是預防、檢查、治療、追蹤四步驟一起做。」

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