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健康 > 心理精神

情緒亂、睡不好恐「傷腦」 中醫：安定神經助延緩退化

2026/03/21 10:25

翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕指出，透過嗅覺與皮膚吸收，精油可影響大腦邊緣系統，有助於穩定情緒、改善睡眠並促進神經放鬆；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕指出，透過嗅覺與皮膚吸收，精油可影響大腦邊緣系統，有助於穩定情緒、改善睡眠並促進神經放鬆；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕以「終極警探」系列電影聞名全球的影星布魯斯威利，於2022年被診斷罹患失語症，後續病情進一步確診為額顳葉失智症（FTD），引發社會對神經退化疾病的重視，也讓「如何延緩腦部退化」成為關注焦點。中醫師指出，腦部健康不容忽視，建議從安定神經、穩定情緒與改善睡眠著手，為大腦保留更多餘裕與韌性。

翰鳴堂中醫診所院長、中醫師賴睿昕表示，額顳葉失智症主要影響語言能力、情緒控制與行為表現，與常見的阿茲海默症不同，早期常見說話困難、性格改變及判斷力下降。隨病程進展，患者生活功能逐步受影響，目前仍以症狀控制與延緩退化為治療重點。

從中醫觀點來看，神經退化相關疾病與腦髓不足、氣血失調有關。腎精虧虛使腦失所養，心神不寧影響認知，肝氣鬱結則與情緒及行為變化相關，另痰濁與瘀血阻滯腦絡，也可能影響神經功能表現。

賴睿昕指出，除中藥與針灸外，「精油芳療」可作為輔助調養方式之一。透過嗅覺與皮膚接觸，影響與情緒相關的大腦系統，有助於放鬆、穩定情緒與改善睡眠，作為日常調養的一環。

臨床上常選擇氣味較溫和的芳香產品，例如薰衣草多用於放鬆與助眠，迷迭香用於提振精神，乳香則用於穩定情緒。可透過擴香、按摩或泡澡等方式使用，但應避免氣味過於濃烈，以免造成不適。

她也建議，日常可從3面向著手，包括維持良好睡眠、適度情緒管理，以及透過閱讀、學習與社交互動活化腦部，同時搭配規律運動與均衡飲食，有助維持整體健康。

賴睿昕提醒，若出現語言表達困難、性格明顯改變或反應遲鈍等情況，應儘早就醫評估。神經退化疾病仍須由醫療專業處置，相關調養方式屬輔助性質。

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