肩痛恐是旋轉肌群損傷 把握治療復健黃金期

「旋轉肌群損傷」術後復健相當關鍵。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕國內許多縣市邁入超高齡社會，隨著人口老化及運動風氣盛行，「旋轉肌群損傷」已成為臨床上最常見的肩關節疾病之一。衛福部南投醫院復健科物理治療師蘇煜華提醒，若出現肩痛、抬手困難等症狀，應及早就醫評估，把握治療復健黃金期。

蘇煜華旋表示，旋轉肌群損傷常見於中高齡族群、勞力工作者，或需反覆進行過肩動作的運動與職業族群。臨床上，可分為「創傷性」與「退化性」兩大類，創傷性損傷多因跌倒撐地、車禍或搬運重物等突發外力造成；退化性損傷則更為常見，隨著年齡增長，肌腱血液供應減少、彈性變差，加上長期磨損或反覆過肩動作，容易導致肌腱發炎甚至撕裂，常見症狀包括夜間疼痛加劇、影響睡眠，抬手過肩困難，如梳頭、穿衣受限，肩部無力、物品易掉落。

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蘇煜華指出，治療方式需依撕裂程度、患者年齡及生活需求評估而定，包括超音波導引下注射治療，透過高解析度超音波精準將血小板濃縮液（PRP）或相關生物製劑注射至患部，促進組織修復，適合部分撕裂且不願接受手術的患者。對於嚴重撕裂者，關節鏡微創手術切口小、恢復快，搭配生物可吸收縫合錨釘，可有效降低手術創傷。

蘇煜華強調，術後或保守治療期間的復健相當關鍵，透過物理治療如超音波、雷射或電療可減輕疼痛，再配合運動治療強化肩部與肩胛周圍肌群，有助於恢復肩關節穩定度與活動功能。在預防方面，民眾運動前應充分暖身，加強肩部旋轉肌群，平時則應維持肩部肌力訓練，避免長時間或重複性的過肩動作。

「旋轉肌群損傷」是臨床上最常見的肩關節疾病之一。（南投醫院提供）

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