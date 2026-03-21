自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

肩痛恐是旋轉肌群損傷 把握治療復健黃金期

2026/03/21 09:40

「旋轉肌群損傷」術後復健相當關鍵。（南投醫院提供）

「旋轉肌群損傷」術後復健相當關鍵。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕國內許多縣市邁入超高齡社會，隨著人口老化及運動風氣盛行，「旋轉肌群損傷」已成為臨床上最常見的肩關節疾病之一。衛福部南投醫院復健科物理治療師蘇煜華提醒，若出現肩痛、抬手困難等症狀，應及早就醫評估，把握治療復健黃金期。

蘇煜華旋表示，旋轉肌群損傷常見於中高齡族群、勞力工作者，或需反覆進行過肩動作的運動與職業族群。臨床上，可分為「創傷性」與「退化性」兩大類，創傷性損傷多因跌倒撐地、車禍或搬運重物等突發外力造成；退化性損傷則更為常見，隨著年齡增長，肌腱血液供應減少、彈性變差，加上長期磨損或反覆過肩動作，容易導致肌腱發炎甚至撕裂，常見症狀包括夜間疼痛加劇、影響睡眠，抬手過肩困難，如梳頭、穿衣受限，肩部無力、物品易掉落。

蘇煜華指出，治療方式需依撕裂程度、患者年齡及生活需求評估而定，包括超音波導引下注射治療，透過高解析度超音波精準將血小板濃縮液（PRP）或相關生物製劑注射至患部，促進組織修復，適合部分撕裂且不願接受手術的患者。對於嚴重撕裂者，關節鏡微創手術切口小、恢復快，搭配生物可吸收縫合錨釘，可有效降低手術創傷。

蘇煜華強調，術後或保守治療期間的復健相當關鍵，透過物理治療如超音波、雷射或電療可減輕疼痛，再配合運動治療強化肩部與肩胛周圍肌群，有助於恢復肩關節穩定度與活動功能。在預防方面，民眾運動前應充分暖身，加強肩部旋轉肌群，平時則應維持肩部肌力訓練，避免長時間或重複性的過肩動作。

「旋轉肌群損傷」是臨床上最常見的肩關節疾病之一。（南投醫院提供）

「旋轉肌群損傷」是臨床上最常見的肩關節疾病之一。（南投醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中